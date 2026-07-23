Walter Erviti rompe el silencio sobre el supuesto interés de Rayados por Erick Lira

Walter Erviti, director deportivo de Rayados, desmintió que el club haya negociado oficialmente con Erick Lira tras el Mundial 2026. Aunque elogió al mediocampista de Cruz Azul

Erviti rompe el silencio sobre el interés de Rayados por Erick Lira. Imago 7

Walter Erviti, director deportivo del primer equipo de Rayados de Monterrey, descartó que el club haya realizado una oferta o iniciado una negociación formal por Erick Lira, futbolista del Cruz Azul que fue relacionado con la institución regiomontana después de su participación en el Mundial 2026 con la selección mexicana.

El directivo reconoció las condiciones del mediocampista y destacó tanto su desempeño en la Copa del Mundo como el nivel mostrado previamente. Sin embargo, aclaró que Monterrey no llevó el seguimiento hasta una instancia de negociación. “Nunca hubo una propuesta por Erick, a quien reconocemos como un gran jugador. Ha hecho un gran Mundial, pero no solo un gran Mundial, también ha hecho un gran torneo anteriormente”, declaró Erviti en conferencia de prensa.

El nombre de Lira fue vinculado con Rayados como una posible alternativa para fortalecer el mediocampo ahora bajo el mando de Matías Almeyda. No obstante, Erviti aseguró que la directiva se encuentra satisfecha con los futbolistas que actualmente compiten en esa zona del terreno de juego. “Nosotros estamos muy felices y contentos con los jugadores que tenemos en esa posición y en ningún momento se hizo ni se inició nada formal por Erick”, puntualizó el responsable deportivo del conjunto albiazul.

Descarta interés en César Montes

El directivo albiazul también confirmó que no existe interés en la actualidad por repatriar al defensor mexicano César Montes, quien juega en Rusia y está por cumplir cuatro años probando suerte en el futbol europeo.

“En el momento de que tengamos la posibilidad de contactarlo seremos los primeros en comunicarles y estaremos felices de hacerlo porque lo queremos mucho. Tenemos jugadores en esa posición y confiamos mucho, no hemos iniciado ningún tipo de conversación”, destacó Ervitti.

Erviti explicó que el área de scouting de Monterrey analiza permanentemente a distintos jugadores, contempla escenarios futuros y estudia los movimientos que podrían presentarse en cada mercado. Ese trabajo, aclaró, no significa que exista un interés concreto o una negociación por cada futbolista evaluado.

“Claramente tenemos, como dije recién, un área de scouting que evalúa constantemente lo que sucede, que hace visores pensando en el futuro próximo, qué movimientos pueden llegar a haber, pero no ha habido nada formal”, agregó.

Rayados abiertos a reforzar la plantilla

Aunque negó cualquier acercamiento por Lira, el director deportivo reconoció que Rayados permanecerá atento a nuevas oportunidades, debido a que la ventana de transferencias continuará abierta. “El mercado de pases queda abierto hasta el 11 de septiembre y, mientras el mercado de pases esté abierto, nosotros somos parte del mismo; por lo tanto, vamos a estar expectantes”, explicó.

Por ahora, la directiva considera que ha cumplido con una parte importante de la planeación establecida junto con el cuerpo técnico. Erviti destacó que las incorporaciones realizadas permitieron elevar la competencia interna y cubrir varias de las peticiones formuladas por el entrenador.

“Hemos cumplido con muchas de las expectativas del entrenador, hemos cumplido con muchas de las expectativas que teníamos nosotros como institución a la hora de reforzar el plantel, de sumarle jerarquía, y en ese sentido estamos muy conformes”, afirmó.

Almeyda permitió establecer la identidad que Rayados

El directivo señaló que la primera decisión del proyecto fue contratar a Matías Almeyda, entrenador con experiencia en el futbol mexicano. A partir de su llegada, Monterrey comenzó a reorganizar la plantilla y a definir el rumbo deportivo que pretende seguir.

“Más allá de los tres futbolistas, nuestro primer paso fue contratar a un entrenador de mucha jerarquía, un entrenador con un gran pasado en el futbol mexicano, con una gran trayectoria”, indicó.

Erviti consideró que la elección de Almeyda permitió establecer la identidad que Rayados busca mostrar dentro del campo. Las siguientes decisiones estuvieron enfocadas en ajustar el plantel a las necesidades y a la propuesta del nuevo cuerpo técnico.

“Creo que, a partir de la decisión de Matías, hemos marcado claramente cuál es el rumbo que queremos tener, de qué manera queremos representar a nuestro equipo, y los siguientes pasos fueron empezar a alinear el plantel y estamos caminando sobre esa línea”, concluyó.

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