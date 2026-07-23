Hobbit Bermúdez lamenta la desaparición del ascenso: “La Liga de Expansión ya no es una vitrina”

El futbolista del Atlante aseguró que tiene una relación especial con Miguel Herrera desde que lo dirigió por primera vez en su carrera

Christian Bermúdez tiene un sentimiento especial hacia el Estadio Azteca | Imago7

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, jugador del Atlante, habló en exclusiva para Claro Sports por W Radio y consideró que la decisión de desaparecer el ascenso y descenso del fútbol mexicano, es una medida que afecta la competencia y reduce las oportunidades para los jugadores de la Liga de Expansión MX, especialmente para quienes buscan consolidar su carrera en la Primera División y con la selección mexicana.

“Cuando estábamos en la Liga de Expansión lo comentábamos. Nosotros como jugadores sabíamos que era complicado y difícil asumir esa realidad. Siempre le va a venir bien a la competencia que exista un ascenso y descenso”, explicó el mediocampista. “Es muy difícil que sea una vitrina, pero tratábamos de llamar la atención de alguna manera, de jugar bien. Poco a poco hubo compañeros en Atlante que se fueron a Primera División. Esa era la única forma y trabajar era lo único que quedaba”, agregó.

Bermúdez también advirtió que la eliminación del descenso puede provocar una caída en el nivel de competencia. Desde su punto de vista, los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla ya no enfrentan una consecuencia deportiva directa, situación que puede modificar la exigencia dentro del torneo.

“Ya no hay multa, ya no hay descenso y se puede pensar que ahí se va llevando el torneo. Es un arma de doble filo, porque para el jugador sí puede haber consecuencias: si no rindes, el siguiente torneo ya no tienes contrato”, añadió el jugador azulgrana.

El mediocampista hizo énfasis en los futbolistas jóvenes, quienes dependen de la exposición para recibir oportunidades en otros clubes, llegar a selecciones nacionales o continuar su desarrollo. Sin ascenso, esa plataforma pierde fuerza y obliga a los jugadores a sobresalir en un torneo con menos reflectores.

Hobbit Bermúdez revela la importancia de Miguel Herrera en el Atlante

Christian Bermúdez también habló sobre su reencuentro con Miguel Herrera, técnico que marcó una etapa importante en su trayectoria. El jugador recordó que bajo las órdenes del Piojo vivió su temporada con más goles, pese a no desempeñarse como delantero.

“Cuando me dirigió en Atlante fue mi año más goleador. Después me llamó para ir al América y la negociación fue muy rápida, prácticamente en dos o tres días ya tenía que estar en la Ciudad de México”, recordó. El mediocampista resaltó la capacidad del entrenador mexicano para manejar los vestidores y generar confianza entre sus jugadores. Aseguró que volver a trabajar con él en la parte final de su carrera representa un momento especial, ahora con mayor experiencia y madurez.

“Sé cómo es Miguel, es muy disciplinado y se enfoca mucho en el trabajo. Es un entrenador que te da confianza, sabe cómo trabajar el vestidor y cómo unirlo. Volver a trabajar con él me alegra mucho”, comentó.

El Piojo Herrera volverá a dirigir a Christian Bermúdez | Imago7

El Estadio Azteca, un lugar especial para el Hobbit Bermúdez

El regreso del Atlante a la Primera División también tiene un significado personal para Bermúdez, ya que volverá a jugar en el Estadio Azteca como local, inmueble del que tiene gratos recuerdos a lo largo de su carrera, los cuales considera como imborrables y que atesora en la recta final de su trayectoria como futbolista.

“En mi carrera es como la cereza en el pastel. El Estadio Azteca es muy especial porque ahí debuté, ahí metí mi primer gol y me tocó un campeonato. Es un sueño que se está haciendo realidad”, expresó. El jugador incluso reconoció que podría cerrar su carrera en el mismo escenario donde comenzó. “Donde fue mi debut, ahora posiblemente sea donde me retire. Me siento afortunado de vivir estos momentos, pero sé que también es un gran compromiso, un reto y un desafío”, agregó.

Atlante, América y Cruz Azul jugarán de local en el Azteca | Imago7

Bermúdez y el Atlante se preparan para enfrentar al América en la jornada 2 del Apertura 2026. El duelo representará el debut como local de los Potros de Hierro y una oportunidad para competir frente a uno de los equipos más importantes de la Liga MX. “Enfrentar a Las Águilas es especial porque hay más reflectores y uno quiere ganar. Es nuestro debut como local en el torneo y tenemos que hacerlo de la mejor manera”, concluyó.

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