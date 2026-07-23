La gala del fútbol grande de Guatemala: los mejores de la temporada 2025/2026

Se celebró la primera gala de la Liga Bantrab.

Liga Bantrab entregó premios a los destacados (Liga Bantrab X)

Este miércoles se llevó adelante la primera gala oficial de premiación del fútbol grande de Guatemala, un evento que reunió a dirigentes, futbolistas, entrenadores y demás protagonistas de la Liga Nacional para reconocer a los mejores de la temporada 2025-2026. La ceremonia marcó un hecho histórico para el balompié guatemalteco al incorporar, por primera vez, distinciones tanto colectivas como individuales para destacar el rendimiento de los clubes y de sus principales figuras.

Los grandes protagonistas de la noche fueron Municipal y Antigua GFC, los dos equipos que dominaron la temporada. Antigua se quedó con el Torneo Apertura 2025, mientras que Municipal respondió meses más tarde conquistando el Clausura 2026, resultado que además le permitió alcanzar un logro histórico: convertirse en el club más ganador del fútbol guatemalteco con 33 títulos de Liga Nacional, uno más que su eterno rival, Comunicaciones.

Precisamente ese exitoso semestre terminó reflejándose en la premiación. Municipal fue el equipo que más reconocimientos acumuló durante la gala, consolidándose como el mejor conjunto de la temporada gracias a la regularidad que mostró a lo largo del año futbolístico y al título conseguido en el primer semestre de 2026. Los escarlatas tuvieron presencia en varias de las categorías más importantes y coronaron una campaña que quedará en la historia de la institución.

🏆 La excelencia tuvo su gran noche.



La Liga Bantrab reconoció a los protagonistas que dejaron huella durante la temporada. Jugadores, entrenadores, directivos y clubes fueron homenajeados en una gala que celebró el talento, el esfuerzo y la pasión por el fútbol guatemalteco. pic.twitter.com/u7wBOvM84L — Liga Bantrab (@LigaBantrab) July 23, 2026

En el plano individual, uno de los galardones más destacados fue para Nicolás Martínez, delantero del Deportivo Mixco, quien recibió el reconocimiento como máximo goleador de la temporada. El atacante tuvo una campaña sobresaliente y fue una de las principales razones por las que Mixco consiguió convertirse en uno de los equipos más competitivos del campeonato, peleando hasta las instancias decisivas.

Otro de los premios que llamó la atención fue el correspondiente a la valla menos vencida, distinción que terminó siendo compartida entre Kevin Moscoso y Rubén Escobar, ambos porteros de Guastatoya. Los dos guardametas fueron fundamentales para que su equipo se caracterizara por la solidez defensiva durante buena parte del año, motivo por el cual la organización decidió reconocer a ambos por igual.

Entre los entrenadores, el elegido como mejor director técnico de la temporada fue Mauricio Tapia. El estratega argentino condujo a Antigua hacia la conquista del Torneo Apertura 2025 y volvió a colocar al conjunto colonial entre los principales protagonistas del fútbol nacional, manteniendo un estilo de juego competitivo y consolidando un proyecto que continúa dando resultados.

La realización de esta gala representa un paso importante para el crecimiento institucional de la Liga Nacional de Guatemala. Más allá de los títulos obtenidos por los clubes, este tipo de reconocimientos busca poner en valor el trabajo realizado durante toda la temporada por jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos, premiando el rendimiento y generando una nueva tradición que podría consolidarse en los próximos años como uno de los eventos más importantes del calendario del fútbol guatemalteco..

Fueron en total 19 galardones que repasamos a continuación.

Equipo de la temporada: Municipal

Municipal Equipo Fair Play Apertura 2025: Malacateco.

Malacateco. Jugador Fair Play: Daniel Baján (Aurora).

Daniel Baján (Aurora). Goleador de la temporada: Nicolás Martínez (Mixco).

Nicolás Martínez (Mixco). MVP Final Apertura 2025: Luis Morán (Antigua GFC).

Luis Morán (Antigua GFC). Equipo con más minutos a juveniles Apertura 2025: Antigua GFC.

Antigua GFC. Caballero de la cancha Apertura 2025: Rubén Escobar (Guastatoya).

Rubén Escobar (Guastatoya). Portero menos vencido Apertura 2025: Kevin Moscoso (Mixco).

Kevin Moscoso (Mixco). Portero menos vencido Clausura 2026: Rubén Escobar (Guastatoya).

Rubén Escobar (Guastatoya). MVP Final Clausura 2026: Cristian Hernández (Municipal).

Cristian Hernández (Municipal). Premio a la Trayectoria: José Manuel Contreras.

José Manuel Contreras. Equipo con más minutos a juveniles Clausura 2026: Antigua GFC.

Antigua GFC. Equipo subcampeón Clausura 2026: Xelajú MC.

Xelajú MC. Campeón Clausura 2026: Municipal.

Municipal. Entrenador Apertura 2025: Mauricio Tapia (Antigua GFC).

Mauricio Tapia (Antigua GFC). Entrenador Clausura 2026: Mario Acevedo (Municipal).

Mario Acevedo (Municipal). Mejor equipo del acumulado: Municipal.

Municipal. Equipo Fair Play Clausura 2026: Malacateco.

Malacateco. MVP Clausura 2026: Diego Casas (Marquense).

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