Auckland FC vs Tottenham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El duelo en el Eden Park de Nueva Zelanda se podrá seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Auckland FC vs Tottenham, horario y dónde ver el partido amistoso

El Tottenham continúa con su preparación rumbo a la temporada 2026-2027 de la Premier League y tendrá una nueva prueba internacional cuando visite al Auckland FC de Nueva Zelanda en un encuentro amistoso que reunirá a dos clubes de distintas confederaciones. El compromiso se disputará en el Eden Park de Auckland, uno de los escenarios deportivos más importantes del país oceánico.

El conjunto inglés aprovechará este partido para seguir ajustando su plantilla, mientras que los neozelandeses buscarán medirse ante un rival de la mejor liga del mundo en un duelo que forma parte de su calendario de pretemporada. Será una oportunidad para que ambos entrenadores den minutos a sus jugadores y continúen su preparación antes del inicio de sus respectivas competencias oficiales.

El encuentro está programado para el sábado 25 de julio, aunque en algunos países de Sudamérica se disputará durante la madrugada del domingo 26 de julio debido a la diferencia horaria. Los aficionados de México y gran parte de Latinoamérica podrán seguir todas las acciones en vivo. Claro Sports llevará la transmisión del partido a 17 países de América, permitiendo que los seguidores del Tottenham y del Auckland FC disfruten del compromiso a través de su multiplataforma.

Auckland FC vs Tottenham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido amistoso entre Auckland FC y Tottenham se jugará el sábado 25 de julio de 2026 en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, con el silbatazo inicial programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Estos son los horarios para distintos países de Latinoamérica:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas.

21:00 horas. Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas.

22:00 horas. Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas.

23:00 horas. Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas del 26 de julio.

¿Dónde ver el Auckland vs Tottenham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El encuentro entre Auckland FC y Tottenham se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión disponible para 17 países de América: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

Con esta transmisión, los aficionados podrán seguir uno de los amistosos internacionales más atractivos de la pretemporada, sobre todo aquellos que siguen de cerca a los Spurs en la Premier League para tener en cuenta el panorama con el que llega el club del norte de Londres, luego de salvarse del descenso en la campaña anterior.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Claro Sports transmitirá una serie de partidos amistosos de diferentes clubes de la Premier League, de cara al inicio de la temporada 2026-27, los cuales se podrán ver en vivo a través de su multiplataforma. Los compromisos llaman la atención por ser encuentros entre equipos de Inglaterra e instituciones de otras latitudes, como es el duelo entre el Auckland FC de Nueva Zelanda y el Tottenham.

Liverpool vs Sunderland | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas



Leeds United vs Wrexham | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas



Tottenham vs Auckland FC | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (26 de julio)

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto) Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas



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