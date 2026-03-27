¿Quiénes son los sobrevivientes del último partido entre México y Portugal?

Aztecas y lusitanos se vieron las caras por partida doble en la última edición de la Copa Confederaciones en el 2017

Ochoa y Jiménez, sobrevivientes del 2017. | Imago7.

La selección mexicana volverá a enfrentar a Portugal casi una década después de su último cruce oficial en la Copa Confederaciones 2017. El amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026 no solo representa una prueba deportiva, también marca un contraste generacional dentro del Tricolor.

De aquel equipo que disputó dos partidos ante los lusos en Rusia 2017 (fase de grupos y partido por el tercer lugar), solo dos futbolistas mexicanos se mantienen vigentes en la actual convocatoria: Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez. Mientras el guardameta en camino a disputar su sexta Copa del Mundo, el atacante se perfila para ser un bastión en el 11 inicial tanto ante el cuadro europeo, como en el propio Mundial.

¿Quiénes son los sobrevivientes del último México vs Portugal?

Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez son los únicos jugadores del actual Tri que estuvieron presentes en los duelos ante Portugal en la Copa Confederaciones 2017. En ese entonces, Ochoa defendía el arco mientras militaba en el Granada de España, y Jiménez jugaba para el Benfica, precisamente, de Portugal.

El primer enfrentamiento se dio el 18 de junio de 2017 en fase de grupos, con un empate 2-2. Posteriormente, ambas selecciones se reencontraron el 2 de julio en el partido por el tercer lugar, donde Portugal se impuso 2-1 en tiempo extra.

Del lado de Portugal, ninguno de los jugadores que participaron en aquellos encuentros estará presente en el amistoso, incluido Cristiano Ronaldo, quien fue parte del empate en fase de grupos y que se ausentará en la reinauguración del Estadio Azteca debido a una lesión.

¿Qué pasó con Ochoa y Jiménez en aquel partido?

En el primero encuentro, el de la fase de grupos, Ochoa fue titular y disputó los 90 minutos del partido; mientras que Jiménez también fue parte de la alineación que comenzó el encuentro, aunque no pudo terminarlo al ser sustituido por Oribe Peralta al 80′.

Posteriormente, ambas selecciones se reencontraron en el partido por el tercer lugar, donde Portugal se impuso 2-1 en tiempo extra. En ese último duelo, Ochoa tuvo una actuación destacada bajo los tres postes. Incluso atajó un penal a André Silva y fue reconocido como el mejor jugador del partido. Por su parte, Raúl Jiménez ingresó desde el banquillo al minuto 85 en sustitución de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Su participación fue breve, ya que terminó expulsado durante en el tiempo extra (minuto 112).

México logró la ventaja gracias a un autogol de Luis Neto, pero, en el tiempo agregado, Pepe empató el marcador, lo que llevó el partido al tiempo extra. Posteriormente, André Silva anotó desde los 11 pasos para sellar la victoria portuguesa.

Un duelo de campeones a casi nueve años de su último partido

La última vez que se vieron las caras, México y Portugal se preparaban para la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde, al final, el Tricolor volvió a ser eliminado en octavos (2-0 ante Brasil), mientras que la selección lusa también fue eliminada en esta fase al caer 2-1 contra Uruguay.

A su vez, en Qatar 2022, la selección mexicana dio un paso hacia atrás al quedar eliminada en fase de grupos, mientras que Portugal pudo dar un paso más al alcanzar los cuartos de final, donde la sorpresa, Marruecos, se encargó de mandar a casa al equipo de Cristiano Ronaldo que, dicho sea de paso, tuvo varios conflictos al ser sustituido en la mayoría de los encuentros.

Ahora, a poco más de tres meses, México y Portugal se vuelven a ver las caras como los actuales campeones de las Nations League de Concacaf y de la UEFA en busca de llegar lo mejor preparado posible al Mundial 2026.

Te puede interesar