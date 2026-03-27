Carlos Trucco: “Los momentos de fútbol de Bolivia nos hace ilusionar”

El mundialista en Estados Unidos 1994 habla en exclusiva tras el triunfo de La Verde ante Surinam y previo a la ‘final’ ante Irak

Carlos Trucco analiza el repechaje de Bolivia en Claro Sports por W Radio | Imago7

Bolivia está a 90 minutos de terminar una sequía de más de 30 años sin jugar la fase final del Mundial. Uno de los jugadores que estuvieron en Estados Unidos 1994, Carlos Trucco, analizó la victoria de La Verde ante Surinam y lo que será la ‘final’ ante Irak.

“Yo me comunico mucho con el grupo de los que estuvimos en el Mundial, tenemos un grupo fuerte, y lo ven un poco difícil. Yo no los seguí mucho, estoy más en partes de desarrollo acá. Me dicen que va a ser otra cosa difícil, una parte física bastante dura. Con el fútbol, se puede solucionar mucho. Los momentos de fútbol de Bolivia nos hace ilusionar”, declaró para Claro Sports en W Radio este viernes 27 de marzo.

Trucco, como todo un país, sufrió al irse abajo, pero le gustó cómo modificó su ex compañero de la selección y ahora entrenador, Oscar Villegas.

“Comienzan con un gol que nos puso nerviosos a todos. Oscar, con el conocimiento que tiene y con todos los ‘chiquitos’ porque es una selección muy joven, da la vuelta. Entra Moisés Paniagua, que a los 16 años queríamos traer a Pachuca, pero los reglamentos de FIFA no se podía hacer, y mete ese puntín espectacular. Él arranca de atrás, cosa rara que hace Oscar, con quien tuvimos la eliminatoria de Francia 98, espectacular jugador también. Nos sorprendió cómo comenzó a llegar, cómo llegaba y cómo lo colocaba. A Miguelito Terceros lo puso por la banda. Se arregló un poco y la suerte de estar a un paso más“.

"LOS MOMENTOS DE FÚTBOL DE BOLIVIA HACE QUE NOS ILUSIONEMOS"🗣️



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El ex portero aseguró que el actual estilo de Bolivia le recuerda a cómo jugaban en 1994. “Hace mucho que no tenía una selección así. A uno, dentro de la cancha, me tocaba ser prácticamente espectador porque la agarraba (Julio César) Baldivieso, (José Milton) Melgar, (Marco) Etcheverry o (Erwin) Sánchez: había cuatro 10. Ahora también hay muchos chicos que han jugado como armadores, mediapunta y se asocian bien. Eso puede darle ilusión, con el fútbol, lograr equilibrar todo. Lo que no me gusta es cómo, cuando hay pánico, se juntan demasiado y pierden las espaldas y los espacios. Antes de que llegara Oscar Villegas, jugaba arquero y 10 defensores. Todas las líneas de cinco, amontonadas. Ahora sí hay un orden. Los técnicos anteriores que tenían no daban una solidez de juego, querían sacar puntos a como dé lugar y no proponer. Cuando llegó Oscar empezó a proponer, a sacar resultados, pero con fútbol. Orden y luego fútbol. Eso no lo teníamos desde la época que jugamos juntos“.

Trucco tiene el corazón dividido de cara al Mundial. Nacido en Córdoba, Argentina, pero internacional con Bolivia y con más de tres décadas en México con el Pachuca, apoya más a el verde, blanco y rojo, además de que no le gustó el trato de la Federación de Bolivia para el juego en Monterrey ante Surinam.

“Llevo 31 años en el club, es donde más he vivido con la familia y todo, más que en otro país con lo trotamundos que hemos sido. La Federación de Bolivia no nos dio nada a nadie, no invitó a ninguno. Mis compañeros están molestos con la gente de la Federación, no con los jugadores ni cuerpo técnico, porque han sido muy malos, pero eso no quiere decir que no siga con el cariño. Lo que uno tiene que agradecer dónde está y te han arropado. Saben del cariño que tengo con todo el Grupo Pachuca”.

Por último, sobre la no convocatoria de Carlos Moreno, Trucco cree que lo único que le falto es estar en un equipo grande. “Que jugara en Chivas o en América porque es mejor que todos. Es la verdad”.

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