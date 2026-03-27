Ecuador mantiene su invicto pese al empate in extremis de Marruecos

Marruecos empató 1-1 ante Ecuador con gol al 89’. La Tri sigue invicta desde 2024 tras resistir la presión en un duelo intenso

Los sudamericanos no pierden desde septiembre de 2024 | Reuters

Marruecos y Ecuador empataron 1-1 en un amistoso internacional disputado en el Estadio Metropolitano, en un duelo que se definió en los minutos finales. El conjunto africano rescató el resultado tras una segunda mitad dominante, mientras que La Tri extendió su racha sin derrotas, la cual se mantiene desde el 6 de septiembre de 2024, cuando cayó ante Brasil.

El encuentro arrancó con una intensidad notable desde el primer minuto, con Marruecos presionando alto y Ecuador intentando salir con orden desde el fondo. Las primeras disputas dejaron claro que ninguno de los dos equipos iba a ceder espacios con facilidad, en un duelo físico y con constantes interrupciones.

La primera aproximación clara fue para Marruecos, cuando Abde se filtró en el área y obligó a una intervención defensiva de Ordoñez. Ecuador respondió con intentos de media distancia, destacando un disparo de Moisés Caicedo que pasó rozando el poste, además de un cabezazo de Enner Valencia que se fue por encima del arco.

Con el correr de los minutos, Ecuador logró equilibrar el juego y generar peligro en transiciones. Minda estuvo cerca de abrir el marcador tras un contragolpe, mientras que Valencia continuó siendo referencia en ataque. Marruecos, por su parte, encontró en Brahim Díaz y Abde sus principales armas ofensivas, aunque sin contundencia.

El primer tiempo terminó sin goles, pero con mejores sensaciones para Ecuador, que supo resistir la presión y generar las ocasiones más claras. Moisés Caicedo destacó en el mediocampo al imponerse en los duelos y sostener el equilibrio del equipo sudamericano.

El segundo tiempo inició con un golpe inmediato de La Tri. Al minuto 49, Yeboah marcó el 0-1 con un disparo preciso tras una jugada colectiva con Plata, reflejando el buen momento del conjunto ecuatoriano.

Tras el gol, Marruecos reaccionó y comenzó a inclinar la cancha. Brahim estuvo cerca del empate con un disparo que se estrelló en la red lateral, mientras que un penalti señalado al 59 generó polémica. El Aynaoui falló desde los once pasos, Hrimat empujó el rebote, pero el VAR anuló la acción por fuera de lugar.

En el tramo final, Marruecos intensificó su presión y encerró a Ecuador en su propio campo. El premio llegó al minuto 89, cuando El Aynaoui firmó el 1-1 con un cabezazo preciso que venció a Galíndez, desatando la reacción en la grada.

Con cinco minutos de compensación y un cierre cargado de tensión, el marcador ya no se movió y Ecuador mantuvo su invicto, mientras Marruecos rescató un empate que reflejó su insistencia en la segunda mitad.

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