Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Juego 3 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

La final de la LMB cambia de escenario y llega al Estadio Centenario 27 de Febrero con la serie empatada

La Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol cambia de escenario para su tercer capítulo. Los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco se enfrentan en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, en un duelo que podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco hoy 12 de septiembre?

El Juego 3 de la gran final de la LMB se disputará este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La afición podrá seguir en vivo el enfrentamiento entre ambas novenas con la cobertura de Claro Sports.

Después de los primeros dos encuentros en la frontera, la serie llega igualada a Tabasco. Los Olmecas buscarán aprovechar la localía, mientras que los Toros intentarán mantener el impulso conseguido en el segundo compromiso.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El tercer juego de la Serie del Rey 2026 estará disponible en la multiplataforma de Claro Sports, con una transmisión que llevará a los aficionados cada jugada del enfrentamiento por el título de la Liga Mexicana de Béisbol.

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

La final se encuentra empatada 1-1 después de dos encuentros. Los Olmecas de Tabasco tomaron ventaja tras ganar el Juego 1 por 7-1, pero los Toros de Tijuana respondieron con una victoria de 13-2 en el segundo duelo para igualar la serie.

Ahora, ambas novenas buscarán quedarse con el Juego 3 y tomar ventaja en la lucha por el campeonato de la LMB 2026. El Estadio Centenario 27 de Febrero será el escenario de un nuevo capítulo en la batalla por la corona del béisbol mexicano.

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