Noche UFC 2026 en vivo: horario y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso y otros mexicanos por TV

Noche UFC en vivo: horario y dónde ver la pelea de Brandon Moreno | Claro Sports

La UFC volverá a celebrar una función dedicada a la comunidad mexicana este sábado 12 de septiembre con Noche UFC 2026, una cartelera que tendrá presencia de varios representantes nacionales y que estará encabezada por el combate de peso pluma entre Jean Silva y Jose Delgado en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Silva llegará al evento principal con la intención de continuar su recorrido dentro de la división de las 145 libras. El brasileño buscará imponer su ritmo con combinaciones y presión constante ante un Delgado que intentará aprovechar su alcance y su capacidad para manejar la distancia. El ganador del enfrentamiento podría acercarse a una oportunidad dentro de la categoría.

La pelea coestelar tendrá a Brandon Moreno frente a Joseph Morales en la división de peso mosca. El mexicano volverá al octágono después de dos derrotas consecutivas y buscará recuperar terreno ante un rival que regresó a UFC después de varios años fuera de la organización y suma dos triunfos por finalización desde su regreso.

Morales llegará con una combinación de boxeo y jiu-jitsu que buscará utilizar ante Moreno, quien cuenta con experiencia como campeón de la categoría y con recursos tanto de golpeo como de lucha. El duelo representa un punto importante para ambos dentro del panorama de los pesos mosca.

Otra de las peleas con atención del público mexicano será la de Alexa Grasso frente a Manon Fiorot. La excampeona de peso mosca femenil intentará volver a colocarse en la conversación por el título ante una peleadora francesa que disputó una pelea por el cinturón y basa parte de su estilo en velocidad, distancia y volumen de golpes.

Cartelera completa de Noche UFC 2026: ¿Quiénes son los mexicanos y qué títulos buscan?

La cartelera de Noche UFC tendrá 13 combates, con Brandon Moreno y Joseph Morales como protagonistas de la pelea coestelar, mientras que Jean Silva y Jose Delgado encabezarán la función en la división de peso pluma. Entre los representantes mexicanos destaca también Alexa Grasso, quien enfrentará a Manon Fiorot. La excampeona de peso mosca volverá a competir ante una rival que también ha estado en la disputa por el campeonato de la categoría.

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David Martínez se medirá con Dan Ige en peso gallo, mientras que Edgar Chairez enfrentará a Tim Elliott en peso mosca. Por su parte, Rafa García tendrá como rival a Rong Zhu en peso ligero y Regina Tarín se enfrentará a JJ Aldrich.

Cartelera Estelar Jean Silva vs Jose Delgado | Peso pluma Brandon Moreno vs Joseph Morales | Peso mosca Tommy McMillen vs Marwan Rahiki | Peso pluma Manon Fiorot vs Alexa Grasso | Peso mosca Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes | Peso pesado David Martinez vs Dan Ige | Peso gallo



Cartelera Preliminar Tim Elliott vs Edgar Chairez | Peso mosca Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov | Peso welter Yousri Belgaroui vs Djorden Santos | Peso medio Drakkar Klose vs Tommy Gantt | Peso ligero Rafa Garcia vs Rong Zhu | Peso ligero Sean King vs Jessie Rosas | Peso Plumas JJ Aldrich vs Regina Tarin | Peso mosca



¿Quién transmite en vivo la Noche UFC 2026 en México y dónde ver por TV y online?

Noche UFC 2026 podrá verse en México y Latinoamérica a través de Paramount Plus. La plataforma tendrá disponible la cartelera del evento desde sus primeras peleas hasta la función estelar. Además, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles de la función, con información de los combates y el minuto a minuto de la jornada.

¿Son favoritos los mexicanos para ganar en Noche UFC? Este es el pronóstico de las peleas

Los momios colocan a varios peleadores mexicanos como favoritos para sus respectivos combates, aunque no todos parten con ventaja en las apuestas. Brandon Moreno y Joseph Morales aparecen con una línea idéntica de -115, por lo que el enfrentamiento de peso mosca se presenta como uno de los más equilibrados de la cartelera. Moreno necesita una victoria después de sus dos derrotas anteriores, mientras que Morales llega con dos triunfos por detención desde su regreso a UFC.

En el caso de Alexa Grasso, la mexicana aparece como no favorita ante Manon Fiorot. La francesa tiene una línea de -264, mientras que Grasso está en +195. Fiorot buscará aprovechar su velocidad y manejo de la distancia, mientras que Grasso tendrá que llevar el combate a intercambios donde pueda utilizar su boxeo y combinaciones.

En la pelea estelar, Jean Silva es uno de los favoritos más marcados de la función. El brasileño tiene una línea de -450 frente a +300 de Jose Delgado. El ganador de este combate de peso pluma podría acercarse a la conversación entre los contendientes de la división.

Jean Silva (-450) vs Jose Delgado (+300)

Brandon Moreno (-115) vs Joseph Morales (-115)

Tommy McMillen (-163) vs Marwan Rahiki (+125)

Manon Fiorot (-264) vs Alexa Grasso (+195)

Waldo Cortes-Acosta (-209) vs Curtis Blaydes (+155)

David Martinez (-500) vs Dan Ige (+333)

Tim Elliott (+165) vs Edgar Chairez (-223)

Drakkar Klose (+333) vs Tommy Gantt (-500)

Ignacio Bahamondes (-600) vs Muslim Salikhov (+375)

Yousri Belgaroui (-1000) vs Djorden Santos (+550)

Rafa Garcia (+137) vs Rong Zhu (-182)

Sean King (-209) vs Jessie Rosas (+155)

JJ Aldrich (+210) vs Regina Tarin (-286)

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