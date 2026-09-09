Posibles alineaciones de Millonarios vs Deportivo Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Es una nueva edición del clásico añejo en Colombia, caracterizado por la paridad de estadísticas entre Embajadores y Azucareros.

Millonarios y Deportivo Cali juegan un clásico.

De a poco, el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se va poniendo al día con los partidos aplazados de jornada anteriores. Llega el momento de ver un clásico entre Millonarios vs Deportivo Cali, obteniendo esa calidad por la paridad en los enfrentamientos históricos. Ambos equipos han marchado entre la irregularidad y deberán buscar los puntos para acercarse a la clasificación a cuadrangulares.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Leonai Souza; Andrey Estupiñán, Rodrigo Contreras y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Kéimer Sandoval, José Caldera, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar, Nicolás Benedetti; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Juan Dinenno. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo estaba aplazado de la jornada 5 y se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este jueves, 10 de septiembre, a las 8:00 p.m. debido a la importancia del compromiso, la transmisión de televisión estará solamente en canal de suscripción adicional de Win Sports+. También se puede acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Millonarios

06.09.2026 | Deportivo Pereira 1-1 Millonarios.

02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios.

MÁS INFORMACIÓN: Alberto Gamero ya tiene escogido a su asistente técnico y no descarta reforzar algunas posiciones en Millonarios

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

07.09.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga.

26.08.2026 | Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali.

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá.

08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali.

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