Juan Guillermo Cuadrado, del éxito en Europa a su retorno al fútbol colombiano

A sus 38 años, el experimentado futbolista es anunciado como el refuerzo estelar de Millonarios en la ventana de agentes libres.

Juan Guillermo Cuadrado, en un partido con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

13 de diciembre de 2009. Ese fue el último compromiso de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol colombiano previo a su salida al exterior. Fue justamente uno de los títulos ligueros que levantó Independiente Medellín en una final de vértigo ante Atlético Huila. Después de esa gesta, saltó para firmar con Udinese de la Serie A.

Luego de ese traspaso, sin duda la experiencia europea para Cuadrado resultó ser muy gratificante. El lateral pasó a ser el jugador colombiano con más tiempo como jugador activo en el viejo continente. Disputó un total de 17 temporadas ininterrumpidas, casi todas en la Serie A junto a un breve periplo en la Premier League de Inglaterra.

Esa es una de las credenciales por las que Cuadrado llega como fichaje ‘top’ a Millonarios. El presente no es el mejor, ya que finalizó vínculo con el Pisa tras haber descendido y no haber jugado tantos minutos. El tema de las lesiones ha complicado la vigencia del cafetero, al punto de que estuviera más alejado de Selección Colombia.

Sin embargo, la hoja de vida pone un listón muy alto para que Cuadrado sea incluido como uno de los mejores futbolistas en el último tiempo. A eso hay que sumarle el protagonismo en la ‘Tricolor’, sumando 11 goles en 116 partidos. Histórico por donde se le mire el trasegar del nuevo ‘Embajador’.

El balance exitoso de Juan Guillermo Cuadrado en Europa

Por siete clubes distintos (Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa), Cuadrado llegó a superar los 550 partidos como jugador profesional en Europa. Un hito para el país, sobre todo por los títulos obtenidos en el fútbol italiano, al punto de convertirse en capitán de una gran generación de la Juventus.

Cuadrado conquistó 14 títulos en Europa. En la Vecchia Signora fue donde más levantó: cinco Serie A, cuatro Coppas Italia y dos Supercopas de Italia. Le sigue el Chelsea, donde tal vez no fue tan protagonista, pero formó parte de la nómina que levantó una Premier League y una Copa de la Liga. En el Inter de Milán, por su parte, logró otra Serie A.

Otro logro fue la distinción de máximo asistidor de la Champions League (2020-21). Sumó seis pasegoles, cifra con la que superó a varios volantes creativos de primer nivel en el mundo. Ha sido polifacético: jugaba como lateral derecho, carrilero, extremo y hasta volante interior por derecha.

Con sed de cerrar su carrera por la puerta grande, Cuadrado se suma al plantel comandado por Alberto Gamero. Llega en un momento idóneo, pues Jhomier Guerrero, carrilero por su costado, se perderá el resto de competencias por una grave fractura de tibia y peroné. Sin duda, pisa fuerte para adueñarse de la titular apenas cumpla con su adaptación.

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