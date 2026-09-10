Joel Huiqui eleva la apuesta antes del Clásico Joven frente América: “Merecemos ser bicampeones”

Cruz Azul busca demostrar ante las Águilas que el campeonato anterior fue el inicio de un nuevo ciclo ganador y habló de la recuperación de Rotondi

Cruz Azul llega al Clásico Joven con una advertencia. Imago 7

Cruz Azul llega al Clásico Joven con la confianza de un equipo campeón. A pocos días de enfrentar al América, el técnico Joel Huiqui aseguró que la Máquina cuenta con argumentos para pelear nuevamente por el título del Apertura 2026 y dejó claro que el objetivo del plantel es conseguir el bicampeonato.

El entrenador celeste destacó el trabajo realizado por sus futbolistas durante el proceso reciente y consideró que el equipo ha demostrado las condiciones necesarias para mantenerse como uno de los protagonistas de la Liga MX. “Somos el equipo campeón, merecemos ser el bicampeón”, señaló Huiqui previo al duelo ante las Águilas en conferencia de prensa, una frase con la que dejó clara la ambición de Cruz Azul para el presente torneo de la Liga MX.

El Clásico Joven, que se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Azteca, representará una nueva prueba para Cruz Azul, que buscará demostrar que el título conseguido no fue producto de la casualidad y que mantiene la capacidad para competir ante los principales equipos del fútbol mexicano.

Cruz Azul busca confirmar su etiqueta de campeón

Huiqui considera que el enfrentamiento ante América será una oportunidad para que la Máquina reafirme su nivel. El estratega sabe que los clásicos tienen una exigencia distinta, pero confía en que su equipo llega preparado para responder en un partido de alta intensidad.

El entrenador destacó que Cruz Azul deberá afrontar el encuentro con la misma mentalidad que lo llevó al campeonato, manteniendo la concentración, la intensidad y el orden durante los 90 minutos. “No son partidos normales, son partidos donde siempre hay ese sabor o de revancha, o sabor de poder competir y ganar el partido de una mejor manera. Implica también otro reto, cada fin de semana son retos complicados sin demeritar a ningún equipo, pero obviamente lo que significa este rival es importante“.

La Máquina llega a este compromiso con la intención de sumar una victoria ante uno de sus principales rivales y continuar con el objetivo de defender el título obtenido. “Es un rival que merece ese trabajo, por lo que si lo hacemos bien, este fin de semana estaremos celebrando”.

Rodolfo Rotondi avanza en su recuperación

Además del análisis previo al Clásico Joven, Huiqui habló sobre la situación de Rodolfo Rotondi, quien continúa con su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió.

El argentino es una de las piezas importantes del plantel celeste y su ausencia dejó una vacante en el sector izquierdo, donde Cruz Azul ha tenido que buscar alternativas para cubrir esa posición. El técnico explicó que la evolución del futbolista ha sido positiva. “Tenemos un plantel prácticamente completo, Rotondi ya está en un buen estado físico.”

La Máquina busca mantener la mentalidad de campeón

Más allá del resultado ante América, Huiqui considera que Cruz Azul debe mantener la identidad que lo llevó al campeonato. “Verán una versión muy buena del equipo. Una versión donde sea protagonista, donde sea que quiera tener la pelota, donde anule al rival con una estrategia, con un plan de partido. La esencia nunca se ha perdido“

El entrenador destacó que el equipo tiene la responsabilidad de competir por los primeros lugares y demostrar partido a partido que cuenta con argumentos para buscar nuevamente el título.

El Clásico Joven será una prueba importante para la Máquina, que intentará confirmar su buen momento frente a uno de sus principales rivales y dar un paso más en la búsqueda del bicampeonato.

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