Burros Blancos vs Pumas CU, en vivo: transmisión de la semana 2 de la ONEFA 2026, hoy sábado 12 de septiembre

Burros y Pumas se enfrentan en una de las rivalidades más destacadas del fútbol americano colegial a través de Claro Sports

La Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá uno de sus encuentros más esperados con una nueva edición del Clásico Universitario. Pumas CU recibirá a Burros Blancos del IPN en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que enfrenta a dos de las instituciones con mayor tradición dentro del fútbol americano estudiantil mexicano.

Ambos equipos llegan con una victoria en el inicio de la temporada y buscarán mantener el paso perfecto. Pumas CU comenzó la campaña con un triunfo de 34-28 sobre Leones de la Anáhuac Norte, mientras que Burros Blancos remontó para imponerse 21-20 a Linces UVM.

Ahora, UNAM e IPN volverán a encontrarse sobre el emparrillado en un partido que representa un nuevo capítulo de su histórica rivalidad. Con ambos conjuntos invictos, el resultado también puede marcar el rumbo de su camino en las primeras semanas de la temporada. Sigue toda la acción del Clásico Universitario entre Pumas CU y Burros Blancos del IPN, correspondiente a la Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026, en vivo a través de Claro Sports.

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