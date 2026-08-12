Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026, en vivo por Claro Sports

El mexicano vuelve a competir después de su histórico podio en el Tour de Francia y enfrentará por segundo año consecutivo la clásica alemana

Isaac del Toro está de vuelta y lo podrás ver por Claro Sports

Isaac del Toro regresa a las competencias después de hacer historia en el Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano reaparecerá este domingo 16 de agosto en la 29 edición de la Clásica de Hamburgo, oficialmente ADAC Cyclassics Hamburg, una prueba de un día perteneciente al UCI WorldTour que reunirá a velocistas y especialistas en clásicas sobre un recorrido de alrededor de 206 kilómetros. La carrera podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, con transmisión para México desde las 5:45 horas.

La atención estará especialmente sobre Del Toro después de cerrar su primera participación en el Tour de Francia con el tercer lugar de la clasificación general, únicamente por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. El corredor de UAE Team Emirates-XRG también conquistó una etapa y el maillot blanco como mejor joven, resultados que elevaron todavía más las expectativas alrededor de su temporada. Hamburgo será su siguiente compromiso competitivo después de aquel podio en París y una nueva oportunidad para medir su condición frente a algunos de los corredores más rápidos del WorldTour.

Será además la segunda participación consecutiva de Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo. En 2025 terminó en el puesto 42 después de desempeñar un papel activo durante el tramo final, con ataques y trabajo para UAE Team Emirates-XRG antes de que Rory Townsend sorprendiera al pelotón para llevarse la victoria. Un año después, el mexicano regresa con un estatus diferente tras subir al podio del Tour de Francia y con un recorrido que, especialmente en las cinco ascensiones al Waseberg, puede abrir posibilidades para movimientos ofensivos antes de una eventual definición al sprint.

¿A qué hora sale Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026?

Los aficionados mexicanos podrán comenzar a seguir la participación de Isaac del Toro este domingo 16 de agosto desde las 05:45 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports. La cita será desde temprano para acompañar al ciclista de Ensenada en su regreso a la competencia después del Tour de Francia, ahora dentro de una de las clásicas más reconocidas del calendario alemán.

La ADAC Cyclassics Hamburg forma parte del UCI WorldTour varonil y tendrá su salida profesional en Buxtehude antes de dirigirse hacia Hamburgo. La carrera concentrará buena parte de su dificultad durante los kilómetros finales, por lo que la posición dentro del pelotón y la capacidad de responder a los ataques serán determinantes antes de alcanzar las calles del centro de la ciudad.

Rivales de Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026

Del Toro tendrá enfrente un grupo con varios de los mejores velocistas del pelotón. Entre los principales nombres señalados para pelear por la victoria aparecen Jonathan Milan, Biniam Girmay y Olav Kooij, además de Arnaud De Lie y Paul Magnier, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente en la edición de 2025. La información más reciente sobre la prueba coloca precisamente a estos corredores entre los favoritos para imponerse en Hamburgo.

La lista preliminar incluye también a corredores como Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Matej Mohoric, Sam Bennett y el campeón defensor Rory Townsend. La organización anunció la participación de los 18 equipos UCI WorldTeam y cuatro UCI ProTeams, con una combinación de velocistas, especialistas en clásicas y corredores capaces de atacar desde lejos. Del Toro aparece registrado con UAE Team Emirates-XRG en la lista preliminar disponible para la competencia.

Ruta y recorrido de la Clásica de Hamburgo 2026

La edición 2026 comenzará en Buxtehude, en el distrito de Stade, y terminará sobre la tradicional Mönckebergstraße de Hamburgo, después de aproximadamente 206 kilómetros. El pelotón se dirigirá hacia la ciudad siguiendo parte del trazado utilizado también por la prueba amateur de 110 kilómetros antes de entrar en la sección que realmente puede definir la carrera.

El punto determinante volverá a ser el Waseberg, en Blankenese, una subida de alrededor de 700 metros con pendientes que alcanzan el 16 por ciento. Los ciclistas tendrán que superarla cinco veces durante el final de la prueba. Entre esas ascensiones, el pelotón regresará en dos ocasiones al centro de Hamburgo antes del recorrido definitivo hacia Mönckebergstraße. La combinación convierte a la carrera en un escenario favorable para velocistas resistentes, pero también concede oportunidades a corredores que intenten romper el grupo con ataques en los últimos kilómetros.

Para Del Toro, esa zona puede representar una de sus principales oportunidades para intentar modificar el desarrollo previsto. El mexicano mostró precisamente una actitud ofensiva en su participación de 2025, mientras que su capacidad para superar terrenos exigentes quedó nuevamente demostrada durante el Tour de Francia. Sin embargo, si el pelotón consigue controlar las cinco ascensiones y llega agrupado a Hamburgo, corredores como Milan, Girmay, Kooij, De Lie o Magnier partirían con ventaja en una definición de velocidad.

¿Quién transmite en vivo la Clásica de Hamburgo 2026 y dónde ver por TV y online?

La Clásica de Hamburgo 2026 y la participación de Isaac del Toro se podrán seguir en vivo este domingo 16 de agosto a través de Claro Sports, con transmisión programada a partir de las 05:45 horas, tiempo del centro de México. La señal permitirá acompañar el regreso del mexicano al calendario internacional después de su histórico tercer puesto en el Tour de Francia.

La cobertura estará disponible mediante las plataformas de Claro Sports, tanto para seguir la competencia por televisión como a través de sus opciones digitales. Será una nueva oportunidad para ver a Del Toro frente a rivales de primer nivel y en una carrera que conoce después de su participación de 2025, pero a la que ahora llega convertido en el tercer lugar del Tour de Francia 2026 y como uno de los nombres de mayor atención dentro del pelotón internacional.

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