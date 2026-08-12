Vuelta a Colombia 2026, etapa 6: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 13 de agosto

La etapa 6 de la Vuelta a Colombia está prevista entre Manizales y Jericó, aunque podría sufrir modificaciones debido a los efectos del terremoto.

Vuelta a Colombia, recorrido etapa 6 | FCC.

La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 mantiene, por ahora, su recorrido previsto pese al terremoto que golpeó varias regiones del país. En Claro Sports te contamos cómo será la sexta etapa, aunque el trazado y la realización de la jornada podrían sufrir modificaciones debido a la emergencia y a las condiciones de las zonas por donde está previsto el recorrido.

¿A qué hora empieza la etapa 6 de la Vuelta Colombia 2026?

La sexta etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 se disputará este jueves 13 de agosto, con un trazado de 161,1 kilómetros entre Manizales y Jericó. La transmisión en vivo estará disponible a través del Canal RCN y sus plataformas digitales desde las 10:30 a. m. (hora de Colombia). La hora de salida de la competencia podría variar de acuerdo con la logística establecida en la jornada.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 6, hoy 13 de agosto?

La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 afrontará mañana, jueves 13 de agosto, su sexta etapa, en una jornada que llevará al pelotón desde Manizales hasta Jericó. El recorrido tendrá una distancia de 161,1 kilómetros y finalizará en un ascenso en territorio antioqueño.

El trazado tendrá pasos intermedios por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada, antes de encarar el tramo final hacia Jericó, donde estará ubicada la línea de meta.

Salida: Manizales

Manizales Pasos intermedios: La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada

La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada Meta: Jericó, con llegada en alto

Jericó, con llegada en alto Distancia: 161,1 kilómetros

161,1 kilómetros Principal afectación vial: tramo entre La Pintada y Jericó

Altimetría de la Vuelta a Colombia | FCC.

¿Qué calles y vialidades cierran, y a qué hora, por la etapa 6 de la Vuelta Colombia 2026?

Para la etapa 6 de la Vuelta a Colombia 2026, programada para el jueves 13 de agosto, los cierres viales temporales se aplicarán a lo largo del corredor entre Manizales y Jericó, abarcando un tramo de 161.1 kilómetros. Las restricciones de movilidad operarán de manera preventiva aproximadamente entre las 6:00 a.m. y la 1:30 p.m., sujetas a modificaciones por parte de las autoridades debido a la emergencia local.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Si usted desea seguir el evento, RCN transmitirá la recta final de cada etapa a partir de las 11:00 a.m. (hora COL) en sus canales digitales y televisión. De igual modo, a través de Claro Sports puede estar al tanto de lo que deja cada fracción.

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