Tour de Chequia 2026, en vivo: Etapa 3 de Pardubice a Dlouhé stráne

Disfruta en vivo online la tercera jornada del Tour de Chequia 2026 a través de la transmisión desde nuestra multiplataforma de Claro Sports

El Tour de Chequia 2026 entra en una jornada decisiva con la etapa 3, considerada la etapa reina de la competencia, y en Claro Sports podrás seguir toda la acción en vivo. El recorrido de 170.9 kilómetros partirá de Pardubice y tendrá como punto de llegada el exigente ascenso a Dlouhé stráne, con 2,670 metros de desnivel positivo que pondrán a prueba a los principales candidatos de la clasificación general.

La carrera llega a esta jornada después del triunfo de Andrew August en Ještěd. El estadounidense de Netcompany INEOS se impuso en la segunda etapa tras un gran trabajo colectivo de su equipo y asumió el liderato del Tour de Chequia. Alessandro Fancellu marcha segundo a seis segundos, mientras Domenico Pozzovivo ocupa la tercera posición a 11 segundos, por lo que la batalla por el maillot amarillo se presenta abierta en las rampas finales.

Ahora, los escaladores tendrán una nueva oportunidad para marcar diferencias en Dlouhé stráně, con una ascensión de 13.2 kilómetros y una pendiente media del 5.4%. Mikel Landa, Fancellu, Pozzovivo y Jordan Jegat aparecen entre los nombres a seguir en una jornada que puede cambiar la clasificación general. No te pierdas la transmisión de la etapa 3 del Tour de Chequia 2026 en Claro Sports y vive cada ataque, cada ascenso y la pelea por el liderato.

Clasificación general del Tour de Chequia 2026 tras la etapa 3

Pos. Corredor Equipo Tiempo 1 Andrew August Netcompany INEOS 7:22:33 2 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort +0:06 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali +0:11 4 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +0:17 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step +0:19 6 Mats Wenzel Bardiani CSF 7 Saber +0:23 7 Luca Covili Equipo Kern Pharma +0:23 8 Max Bock Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies +0:25 9 Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:29 10 Václav Ježek Kasper crypto4me +0:29

Etapa 3 del Tour de Chequia 2026: el recorrido de 170.9 kilómetros prepara una jornada exigente

La etapa 3 del Tour de Chequia 2026, considerada la jornada reina de la competición, presenta este sábado 15 de agosto un recorrido de 170.9 kilómetros entre Pardubice y Dlouhé stráně. El trazado acumula 2,670 metros de desnivel positivo y ofrece un perfil de alta montaña, con las subidas de Mezilesi y el exigente ascenso final a Dlouhé stráně, de 13.2 kilómetros al 5.4% de pendiente media.

La jornada parte con el estadounidense Andrew August como líder, después de su triunfo en Ještěd durante la segunda etapa. El corredor del Netcompany INEOS deberá defender el maillot amarillo ante un grupo de favoritos que incluye a Mikel Landa, Alessandro Fancellu y Jordan Jegat, quienes buscarán marcar diferencias en las rampas finales de Dlouhé stráně y tomar ventaja en la clasificación general.

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