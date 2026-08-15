Arte, ritmo y oro: María Paulina Pérez ilumina el patinaje artístico de Colombia

María Paulina Pérez, campeona centroamericana en el solo danza del patinaje artístico, habló en exclusiva con Claro Sports.

María Paulina Pérez, campeona centroamericana | COC | Claro Sports

El patinaje artístico fue una alegría completa para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Un par de medallas de oro que se dieron gracias a la impresionante actuación de María Paulina Pérez y Deivi Camilo Rojas. Dos deportistas que pusieron en lo más alto la bandera e himno del territorio ‘cafetero’.

Con un total de tres medallas obtenidas, dos oros y una plata, Colombia se consagró campeón absoluto del patinaje artístico en Santo Domingo 2026. Claro Sports tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con la campeona centroamericana, María Paulina Pérez.

¿Cuál es el sentimiento tras coronarse campeona centroamericana en el solo dance del patinaje artístico?

“Estoy muy feliz y satisfecha por lo obtenido y logrado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Fue un evento que va a marcar bastante mi carrera deportiva porque fue una experiencia única, muy linda, la vibra y todo lo demás. Se vivió unas pruebas bastantes lindas por solamente la alegría y entusiasmo de la gente. Era la primera vez que yo participaba de estas justas porque patinaje artístico no estaba dentro de estas competencia y mucho menos mi modalidad que es danza individual. Fue un triunfo bastante emocionante porque supere mi puntaje internacional” afirmó María Paulina Pérez.

¿Qué ha sido lo más difícil de practicar este deporte en Colombia?

“Más allá de algo físico es poner en orden la rutina, la vida y demás para que las cosas vaya fluyendo. Porque realmente al ser un deporte de arte y precisión requiere de muchas repeticiones, de mucha conciencia corporal y de muchos elementos más que uno requiere para que las cosas cada vez salgan mejor. A pesar de que es imposible llegar a la perfección, nosotros lo que buscamos es lograr un poco llegar a eso. A veces la mente nos ayuda, porque el cuerpo esta cansado o al revés, el cuerpo no te da más, pero tu mente te impulsa a no parar” argumentó la atleta nacida en Envigado.

María Paulina Pérez, oro en Santo Domingo 2026 | COC

“El punto clave para mi siempre ha sido el orden en cuanto a mi rutina y demás. Para que todo se de entorno al deporte del patinaje artístico. Esas ganas, resiliencia y disciplina que siempre me han caracterizado me impulsan a levantarme si estoy cansada, a insistir así no ha sido un buen día. Siempre está el se puede un poquito más para impulsarme a mi mejor versión” reveló la colombiana de 37 años.

¿Tuvieron apoyo de las entidades deportivas colombianas correspondientes?

“Para este evento tuvimos un apoyo del 100 % del Comité Olímpico Colombia y la Federación Colombia de Patinaje. Enrique que fue el entrenador que nos acompañó, Óscar Alejandro Rivera y Zulma Laguna que son mis entrenadores de cabecera aquí en Medellín. Pero también hay instituciones que me acompañan día a día como los Indeportes Antioquia, Inder de Envigado porque soy envigadeña, el club Deportivo de Envigado que siempre está ahí presentes para cualquier cosa que yo necesite” reveló María Paulina Pérez.

“No solamente están para me apoyan para viajes, eventos, sino también para requerimientos médicos, fisioterapias o así sea como una mano amiga para dar aliento. Apoyos educativos. Son instituciones que siempre nos han respaldado o por lo menos en mi caso siempre han estado presentes” completó la atleta de Colombia.

María Paulina Pérez en los Juegos Centroamericanos | @paulinaperezg

“Por otro lado si tenemos una falencia bastante grande en todo Colombia porque no tenemos un escenario apto para practicar nuestro deporte. Si tenemos espacios donde se nos han habilitado para entrenar, por ejemplo, Sabaneta que tiene una pista buena, el club de Envigado también, la liga de patinaje también aporta, pero es un espacio muy pequeño para Medellín y toda Colombia. No tenemos realmente un espacio para la practica de este deporte. Por ejemplo en Cali tiene un escenario bastante bueno, pero sigue siendo un velódromo. No es algo apto exclusivamente para patinaje artístico. Si hoy damos resultados internacionales sin tener una pista de patinaje artístico como sería si la tuviéramos” declaró María Paulina Pérez.

¿Cómo llegaste al patinaje artístico?

“Yo chiquita era una niña muy inquieta, estaba en clases de ballet y de casualidad una prima me regalo unos patines. Tenía cinco años, me puse los patines y pensé que eso se hacía solo, pero realmente no. Fue mucha persistencia, al principio yo no quería porque me caía mucho. Aprendí sola de la mano de mi papá y luego en el colegio hicieron una inauguración de los juegos Intercolegiados y en ese vento hubo una exhibición de patinaje artístico y yo quedé enamorada por el deporte. Llegué a la casa diciendo que quería hacer ballet en patines, veía que había música, trajes lindos y así comencé. Ahora vivo feliz sobre ruedas” afirmó la campeona centroamericana.

¿Cómo es un día de María Paulina Pérez?

“Mis días son bastante agitados porque aparte de ser deportista activa soy entrenadora de un club en Sabaneta, el club Codersa. Le doy clases a todos mis deportistas y les brindo todo el conocimiento que he tenido a lo largo de mi experiencia. Adicionalmente soy abogada, estoy haciendo un diplomado en derecho deportivo porque más allá de lo que amo mi carrera de derecho soy muy amante del deporte y quise juntar ambas cosas” comentó la antioqueña.

“Mis días comienzan muy temprano, tengo preparación física tres días a la semana. Entrenamiento de patines, luego tomo la media mañana o almuerzo dependiendo del horario de entrenamiento de patines. Luego entreno en la tarde y empató con las clases que le doy a mis deportistas de tres a seis o siete de la noche para luego dirigirme al diploma de derecho deportivo. Muchas veces también tengo clases para complementar lo que hago, clases de baile, expresión corporal, teatro y demás” completó María Paulina Pérez.

¿Qué mensaje le deja a toda Colombia?

“Un saludo y un abrazo muy especial a todos los colombianos. Nosotros somos una raza de personas muy pujantes, echadas para adelante, solidarias, que no nos rendimos ante cualquier adversidad por más difícil que sea. Sobre todo en estos momento que el país ha sufrido bastante por todo lo ocurrido. Al unirnos, estar pendientes de los otros, abrazarnos, ayudar y aportar va a ser más fácil que salgamos adelante” finalizó la colombiana de 32 años.

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