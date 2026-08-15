Resultado de MiLoto hoy, 14 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de MiLoto, efectuado este viernes 14 de agosto de 2026.

Resultado de MiLoto | baloto.com

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se realizó el sorteo de MiLoto, el cual va generando mayor expectativa a medida de que pasen los días. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados del viernes 14 de agosto.

Resultado de MiLoto de este viernes, 14 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 – 07 – 10 – 19 – 21

03 – 07 – 10 – 19 – 21 Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los Resultados del sorteo N.º 0589 de MiLoto del viernes 14 de agosto de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 12.949 ganadores!



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¿Cómo se juega MiLoto?

Importante reseñar que el juego arranca con la elección de cinco números, los cuales van entre el 1 y 39. La finalidad del juego va en atinarle a la mayor cantidad posible de números para que el premio sea mayor. El que consiga una coincidencia exacta se lleva el premio “gordo”. Ese monto va creciendo a medida de que ningún participante pueda dar en el clavo.

¿Cómo reclamar los premios de MiLoto?

El procedimiento varía de acuerdo a la función a cobrar. En caso de tratarse de premios pequeños, usted puede recibirlos en cualquier punto de venta autorizado. Eso sí, cada persona debe revisar los reglamentos donde se especifican los límites. Si esto supera el tope, debe reunir la documentación requerida y que se explica en el sitio web o en el reverso del tiquete, para después ir a una oficina correspondiente.

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