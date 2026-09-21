Peloteando, en vivo | Lunes 21 de septiembre

Rafael Márquez inicia su etapa con el Tri, mientras Liga MX, futbol internacional y NFL dejan resultados para el análisis en Peloteando

Una nueva etapa comienza este lunes para la Selección Mexicana, con la primera concentración bajo el mando de Rafael Márquez. El técnico inicia formalmente su proceso al frente del Tricolor, aunque la convocatoria ya tuvo su primer movimiento después de que Alan Cervantes causara baja por problemas musculares.

La jornada también dejó varios resultados para analizar. En la Liga MX, Chivas dejó escapar la victoria en el Clásico Nacional ante América, que reaccionó para rescatar el empate 2-2, mientras Santos sorprendió al líder Toluca con un triunfo como visitante. En el futbol internacional, el Atlético de Madrid se quedó con el derbi madrileño.

Además, la NFL tuvo un cierre que se extendió hasta el tiempo extra, donde los Kansas City Chiefs consiguieron una victoria ante los Indianapolis Colts. Todo esto y más forma parte de Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, con información, resultados, análisis y debate de la actualidad nacional e internacional.

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