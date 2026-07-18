Juan Fernando Quintero ya tiene fecha de regreso a River Plate

Eduardo Coudet detalló que espera al centrocampista ofensivo en los próximos días para arrancar la competencia.

Juan Fernando Quintero, con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Ha pasado una semana y media desde que la Selección Colombia salió eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza. Los jugadores cafeteros están en periodos vacacionales antes de retomar las actividades con sus clubes y Juan Fernando Quintero ya tiene fecha de retorno con River Plate. En medio de las especulaciones por su futuro, el club argentino lo espera para que se haga parte de los trabajos.

Este viernes, el Millonario quedó por fuera en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi. Sin muchos de sus habituales titulares por cuenta de los tiempos de descanso autorizados, el equipo de Núñez espera con ansias a que el grupo esté completo para arrancar de la mejor manera la Liga Profesional. El 3-1 con el que cayó frente a Aldosivi deja claro que hay urgencia.

En medio de la desazón por la eliminación, River puede rescatar que Rafael Santos Borré llegó de buena manera y ya empezó a hacer goles. Consultado por la prensa tras el mencionado partido, Eduardo Coudet, director técnico, no quiso profundizar mucho sobre la situación del creativo colombiano y resumió lo que espera con una escueta frase: “Tiene que presentarse el jueves”.

La fecha a la que apunta el estratega para contar con su ’10’ es el 23 de julio. Salvo un descuido desproporcionado en estos días de descanso, se presume que Quintero estaría en buen estado para que dos días de trabajo le sean suficientes antes de entrar en acción. La cita en la primera jornada del campeonato será frente a Barracas Central en el Más Monumental el sábado, 25 de julio.

El colombiano también estará deseoso de entrar a demostrar sus condiciones para lo que viene a futuro. Luego de lo visto en el Mundial, parece una realidad que James Rodríguez no continuará en la Selección Colombia, dejando muchas críticas por el nivel que mostró y los constantes errores en la entrega de la pelota a lo largo de los cinco encuentros jugados. Muchas voces están pidiendo que sea Quintero de una vez por todas el que asuma la función creativa de la Tricolor.

Necesita de buen ritmo competitivo y de actuaciones brillantes para que Néstor Lorenzo se decida a tenerlo como su primera opción y este semestre es cuando. En 2027, arrancará la Eliminatoria sudamericana con un formato que todavía no está claro. También se está a la espera de saber qué va a ocurrir con la Copa América de 2028, en medio de algunas informaciones que apuntan a una nueva edición que sume a los combinados de Concacaf, como fue en 2024.

Vale la pena recordar que después de haber perdido la final de la Liga Argentina y de haber sellado la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Quintero viajó de inmediato hacia Colombia para reunirse con el combinado cafetero. Así las cosas, el jugador quedó solamente con dos semanas libres para compartir con amigos y familia, retomando fuerzas para arrancar una nueva temporada.

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