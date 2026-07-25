Posibles alineaciones del Alianza vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Este compromiso será en Valledupar, en el Armando Maestre Pavajeu, correspondiente por la primera jornada del finalización.
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Iniciaron las emociones del fútbol colombiano luego de lo que fue el Mundial 2026 y un partido programado para este domingo 26 de julio es entre Alianza vs Fortaleza, el cual es por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Estos dos equipos buscarán sumar puntos desde el inicio para ver si al final del todos contra todos logran dar la sorpresa y estar en cuadrangulares.
Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Alianza: Johan Wellens; Yilson Rosales, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Jesús Muñoz, Misael Martínez, Déinner Quiñónes y Francesco Fiorelli. D.T.: Camilo Ayala.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez, Sebastián Navarro; Sebastián Herrera e Ítalo Montaño. D.T.: Diego Arias.
¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?
El partido entre el equipo de Valledupar y el bogotano se podrá ver por medio de la señal paga de Win Sports +. Recordemos que ese encuentro será en el Armando Maestre Pavajeau, a partir de las 6:10 p.m. Vía online lo puede observar por la plataforma de suscripción de Win Play.
Últimos cinco partidos de Alianza
- 24-05-2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga.
- 20-05-2026 | Cali 1-0 Alianza.
- 16-05-2026 | Alianza 3-0 Real Santander.
- 08-05-2026 | Boca Juniors Cali 1-1 Alianza.
- 03-05-2026 | Alianza 2-2 Millonarios.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 29-05-2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza.
- 20-05-2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso.
- 11-05-2026 | Medellín 1-0 Fortaleza.
- 08-05-2026 | Fortaleza 4-0 Leones.
- 03-05-2026 | Fortaleza 2-1 Bucaramanga.