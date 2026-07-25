Posibles alineaciones del Alianza vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este compromiso será en Valledupar, en el Armando Maestre Pavajeu, correspondiente por la primera jornada del finalización.

Formaciones del Alianza vs Fortaleza por la Liga BetPlay

Iniciaron las emociones del fútbol colombiano luego de lo que fue el Mundial 2026 y un partido programado para este domingo 26 de julio es entre Alianza vs Fortaleza, el cual es por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Estos dos equipos buscarán sumar puntos desde el inicio para ver si al final del todos contra todos logran dar la sorpresa y estar en cuadrangulares.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wellens; Yilson Rosales, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Jesús Muñoz, Misael Martínez, Déinner Quiñónes y Francesco Fiorelli. D.T.: Camilo Ayala.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez, Sebastián Navarro; Sebastián Herrera e Ítalo Montaño. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Valledupar y el bogotano se podrá ver por medio de la señal paga de Win Sports +. Recordemos que ese encuentro será en el Armando Maestre Pavajeau, a partir de las 6:10 p.m. Vía online lo puede observar por la plataforma de suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Alianza

24-05-2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga.

20-05-2026 | Cali 1-0 Alianza.

16-05-2026 | Alianza 3-0 Real Santander.

08-05-2026 | Boca Juniors Cali 1-1 Alianza.

03-05-2026 | Alianza 2-2 Millonarios.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

29-05-2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza.

20-05-2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso.

11-05-2026 | Medellín 1-0 Fortaleza.

08-05-2026 | Fortaleza 4-0 Leones.

03-05-2026 | Fortaleza 2-1 Bucaramanga.

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