Tour de Francia 2026, etapa 4: lo mejor de Isaac del Toro hoy 7 de julio

Revive los mejores momentos de la etapa de hoy martes en el Tour, con un recorrido de 181.9 kilómetros entre Carcassone y Fox

El Tour de France cambió de líder en la etapa 3. Tadej Pogacar se vistió de amarillo tras ganar el lunes y tiene que defender el malliot jaune desde el martes, en una etapa de montaña cuyos mejores momentos puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Los highlights del Tour los encuentras aquí, con la participación de la legión latina, que incluye al mexicano Isaac del Toro, además de cinco colombianos (Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada, Sergio Higuita y Fernando Gaviria) que están en el pelotón en la edición 2026.

¿A qué hora arranca la etapa 4 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

La transmisión del resumen del Tour de France por la multiplataforma de Claro Sports la puedes seguir en punto de las 15:00 horas, tiempo de la CDMX. Está disponible en nuestro sitio web, canal y por YouTube para 16 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela.

¿Cuál es el recorrido de hoy 7 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

Para esta cuarta fracción del Tour 2026, tenemos un recorrido de 181.9 kilómetros, que nuevamente tendrá emociones en la montaña. Son cuatro puertos en total, los últimos dos de segunda categoría en el Col de Coudons y Col de Montségur.

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