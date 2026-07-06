Del Toro vuelve a brillar: lanza a Pogacar hacia el triunfo en la etapa 3 y al liderato del Tour de Francia

El mexicano fue clave en el último kilómetro para el triunfo del UAE Team Emirates y confirmó su peso dentro del equipo tras ganar la etapa 2

Isaac del Toro volvió a dejar huella en el Tour de Francia 2026. Un día después de conquistar la etapa 2, el mexicano del UAE Team Emirates fue clave para que Tadej Pogacar se llevara la tercera fracción, disputada este lunes 6 de julio con final en Les Angles, en una jornada marcada por la montaña, las fugas y un cierre explosivo entre los favoritos.

Del Toro no repitió triunfo, pero sí confirmó su peso dentro del equipo. El bajacaliforniano trabajó como gregario de Pogacar en el tramo decisivo y lo lanzó en el último kilómetro para que el esloveno rematara la etapa en la cima de la clasificación general. El mexicano terminó en la novena posición, a cuatro segundos del ganador.

La etapa comenzó con ritmo alto desde Granollers, con varios intentos de fuga y caídas en los primeros kilómetros. Bruno Armirail, Tobias Foss y Josh Tarling estuvieron entre los involucrados en los incidentes iniciales, mientras el pelotón trataba de controlar una jornada que prometía desgaste desde el arranque.

Con el paso de los kilómetros, Alex Baudin se convirtió en uno de los grandes animadores del día. El francés atacó en la montaña, sumó puntos en los premios de puerto y llegó a colocarse como líder virtual de la clasificación general, mientras el pelotón administraba fuerzas antes del ascenso final.

La fuga de Baudin resistió hasta los últimos diez kilómetros, cuando el grupo principal lo neutralizó y dejó la definición en manos de los favoritos. En ese momento apareció el UAE Team Emirates para tomar el control de la carrera, con Del Toro bien colocado en el grupo de cabeza junto a Pogacar.

El cierre fue de máxima tensión. Jonas Vingegaard quedó prácticamente en soledad en la pelea contra el bloque del UAE, mientras Del Toro tomó un papel determinante para abrirle camino a Pogacar. El mexicano mantuvo el ritmo en el ascenso final y, en el último kilómetro, dejó servido el ataque de su líder.

Pogacar no desaprovechó el trabajo de Del Toro y lanzó el ataque definitivo para quedarse con la victoria de etapa. La escena tuvo un guiño especial para el mexicano, pues un día antes había sido el esloveno quien trabajó para que Del Toro conquistara la etapa 2. Esta vez, el favor quedó devuelto en una muestra de la fuerza interna del UAE Team Emirates.

Clasificación de la etapa 3 del Tour de Francia 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 4:45:11 +10″ 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:02 +6″ 3. Richard Carapaz EF Education – EasyPost ” +4″ 4. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team “ 5. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobiliy 0:04 6. Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché “ 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe “ 8. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe “ 9. Isaac del Toro UAE Team Emirates “ 10. Juan Ayuso Lidl – Trek “

El resultado también movió la clasificación general. Pogacar tomó el maillot amarillo, aunque empatado en tiempo con Jonas Vingegaard, ambos con registro de 8:46:55. La igualdad entre los dos grandes candidatos marca un nuevo punto de partida en la Grande Boucle, que empieza a entrar en su fase de máxima exigencia.

Entre los latinoamericanos, Richard Carapaz fue el mejor ubicado de la etapa al terminar a la par de Vingegaard, a dos segundos de Pogacar. Sergio Higuita fue el colombiano más destacado, al finalizar en la posición 15, mientras Del Toro volvió a colocarse dentro del Top 10 con una actuación clave para su equipo.

Tras la victoria, Pogacar destacó el trabajo colectivo del UAE Team Emirates y celebró la conquista del maillot amarillo. El esloveno aseguró que el equipo hizo todo lo posible por ganar la etapa, que había mucha ambición por capturar la fuga en el final y que portar la camiseta de líder es “el sueño de cualquiera”, aunque reconoció que no sabe por cuánto tiempo podrá conservarla.

Para Isaac del Toro, la tercera etapa representó otra confirmación en su debut en el Tour de Francia. Después de hacer historia con su triunfo del domingo, el mexicano volvió a ser protagonista, ahora desde una función de equipo, y demostró que puede responder tanto para ganar como para trabajar en favor de uno de los grandes favoritos al título.

Clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates 8:46:55 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA- hansgrohe 0:23 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates 0:24 5. Juan Ayuso Lidl – Trek 0:27 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:48 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 1:09 9. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 1:17

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