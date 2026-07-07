Peloteando, en vivo | Martes 7 de julio

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No te pierdas la cobertura especial de la máxima fiesta del fútbol con todo el análisis de los octavos de final. España y Bélgica aseguraron su boleto a la siguiente ronda, mientras que Cristiano Ronaldo se despidió de su última justa. Además, Argentina y Egipto se verán las caras por un lugar entre los mejores ocho, y Colombia enfrentará a Suiza para despedir la ronda.

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