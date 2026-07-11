¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 11 de julio? Resultados y posiciones

El colombiano Fernando Gaviria luchó hasta el final, pero nuevamente no se pudo meter en la pelea por la victoria en ese último sprint.

Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026/ Loic VENANCE / AFP.

El Tour de Francia 2026 volvió a tener una prueba para los velocistas. Después de 180.4 kilómetros de recorrido entre Périgueux y Bergerac, en la que nuevamente se le dio mucho espacio para que la fuga fuera protagonista, al final fue acaparada por los sprinters. Al igual de lo sucedido este viernes, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se agigantó para conseguir su segunda victoria de manera consecutiva.

Nuevamente las esperanzas colombianas estuvieron en los pies de Fernando Gaviria, el antioqueño del Caja Rural – Seguros RGA luchó hasta el último pedalazo, pero no se pudo meter en esa última batalla de los últimos metros para ir por su victoria número tres en la historia de la competición.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 11 de julio

Colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 13 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 3:52:50 35. Harold Tejada XDS Astana Team “ 57. Egan Bernal Netcompany INEOS “ 110. Einer Rubio Movistar Team 1:03 151. Sergio Higuita XDS Astana Team 1:49

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 9:12 20. Harold Tejada XDS Astana Team 13:06 31. Sergio Higuita XDS Astana Team 28:26 63. Einer Rubio Movistar Team 1:04:42 163. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 1:48:41

¿A qué hora salen mañana 12 de julio los colombianos en la etapa 9 del Tour de Francia 2026?

Este domingo 12 de julio, la carrera está contemplada para iniciar a las 06:45 de la mañana (hora colombiana), a las 13:45 hora local. Iniciando en Malemort y finalizando en Ussel con 185.5 kilómetros de recorrido.

Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria, van por una alegría colombiana en tierras ‘galas’, en una jornada que le beneficiará a los escaladores, quienes buscarán una victoria más para la historia ‘cafetera’ en la ‘Ronda Gala’.

Etapa 9 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En Colombia, se podrán seguir todos los detalles de la ‘Ronda ‘Gala’ a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 7:30 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera.

Además, todos los detalles de esta nueva etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones con un completo minuto a minuto.

Lea también: