Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 11 de julio

El mexicano Isaac del Toro terminó con el pelotón en Bergerac y se mantiene tercero de la general y líder de los jóvenes tras ocho etapas

El ciclista de Ensenada lidera la clasificación de los jóvenes | Reuters

Isaac del Toro completó sin contratiempos la octava etapa del Tour de Francia 2026 y conservó el tercer lugar de la clasificación general después del recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. El ciclista mexicano de UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 46, dentro del pelotón y con el mismo tiempo del ganador, en una jornada que no provocó diferencias entre los principales aspirantes al título. Tadej Pogacar mantuvo el maillot amarillo con 28 horas, 49 minutos y siete segundos, seguido por Jonas Vingegaard a 2:42 y el de Ensenada a 3:27.

La victoria de la etapa correspondió a Tim Merlier, quien se impuso por segundo día consecutivo después de ganar también en Burdeos. El belga de Soudal Quick-Step resolvió el esprint en Bergerac por delante de Biniam Girmay y Olav Kooij. El mexicano también conservó el liderato de la clasificación de los jóvenes, donde mantiene siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso antes de la etapa 9 entre Malemort y Ussel.

Etapa 8 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Périgueux-Bergerac?

Tim Merlier conquistó la octava etapa del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 3:52:50, después de imponerse en la llegada masiva a Bergerac. La jornada comenzó con una escapada formada por Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba, quienes alcanzaron una diferencia cercana a los dos minutos sin representar una amenaza para los primeros lugares de la clasificación general. Slock sumó los puntos de montaña en la Côte de Domme y la Côte du Buisson-de-Cadouin, mientras Otruba pasó primero por el esprint intermedio de Saint-Cyprien.

Slock continuó en solitario durante el tramo final y todavía conservaba más de un minuto de ventaja a 20 kilómetros de la llegada. Los equipos de los velocistas aumentaron el ritmo rumbo a Bergerac y alcanzaron al corredor de Lotto-Intermarché a 1.5 kilómetros de la meta. En el esprint, Merlier encontró el espacio para superar a Biniam Girmay y Olav Kooij y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia 2026. Isaac del Toro terminó en el lugar 46, integrado en el pelotón y sin perder tiempo frente a Pogacar, Vingegaard o Evenepoel.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Tim Merlier Soudal Quick-Step 3:52:50 2 Biniam Girmay NSN Cycling Team Mismo tiempo 3 Olav Kooij Decathlon CMA CGM Team Mismo tiempo 4 Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech Mismo tiempo 5 Pavel Bittner Team Picnic PostNL Mismo tiempo 6 Rick Pluimers Tudor Pro Cycling Team Mismo tiempo 7 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla Mismo tiempo 8 Clément Russo Groupama-FDJ United Mismo tiempo 9 Max Kanter XDS Astana Team Mismo tiempo 10 Milan Fretin Cofidis Mismo tiempo

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 8

Tadej Pogacar conservó el primer lugar de la clasificación general después de una etapa sin ataques entre los candidatos al título. El esloveno de UAE Team Emirates-XRG acumula 28:49:07 y mantiene una diferencia de 2:42 sobre Jonas Vingegaard, quien permanece en la segunda posición. Isaac del Toro continúa tercero a 3:27 del maillot amarillo y defendió su lugar en el podio provisional al terminar la jornada dentro del mismo grupo que los principales favoritos.

La diferencia entre Del Toro y sus perseguidores sigue siendo reducida antes de la etapa 9. Remco Evenepoel ocupa el cuarto puesto a 3:30 de Pogacar, apenas tres segundos detrás del mexicano, mientras Juan Ayuso aparece quinto a 3:34. Paul Seixas, Florian Lipowitz y Lenny Martínez también permanecen dentro de los primeros ocho lugares antes del recorrido de media montaña entre Malemort y Ussel, última jornada previa al primer día de descanso del Tour de Francia 2026.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 28:49:07 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +2:42 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +3:27 4 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +3:30 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +3:34 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +3:55 7 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +4:00 8 Lenny Martínez Bahrain Victorious +4:21 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +4:57 10 Mathias Vacek Lidl-Trek +7:10

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 8?

Isaac del Toro se mantiene como líder de la clasificación de los jóvenes después de ocho etapas del Tour de Francia 2026. El mexicano registra un tiempo acumulado de 28:52:34 y conserva siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso, su principal perseguidor en esta clasificación. Paul Seixas ocupa la tercera posición a 28 segundos, mientras Lenny Martínez se encuentra a 54 segundos. Del Toro defendió el maillot de los jóvenes en una jornada diseñada para los velocistas y sin movimientos importantes entre los corredores que disputan esta clasificación.

Del Toro permaneció resguardado durante el recorrido entre Périgueux y Bergerac, mientras su equipo controló la carrera alrededor de Tadej Pogacar. El resultado permitió al mexicano conservar simultáneamente el tercer puesto de la clasificación general y el primer lugar entre los jóvenes antes de una etapa 9 con cuatro ascensos puntuables y 3,300 metros de desnivel positivo.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 28:52:34 2 Juan Ayuso Lidl-Trek +0:07 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:28 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +0:54 5 Mathias Vacek Lidl-Trek +3:43 6 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +7:19 7 Lennert Van Eetvelt Lotto-Intermarché +7:24 8 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech +9:48 9 Pablo Castrillo Movistar Team +9:57 10 Antonio Tiberi Bahrain Victorious +23:36

¿A qué hora inicia la próxima etapa 9 del Tour de Francia 2026?

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 se disputará este domingo 12 de julio entre Malemort y Ussel, sobre un recorrido de 185.5 kilómetros. La salida está programada a las 05:35 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Colombia comenzará a las 06:35 horas. El recorrido incluye cuatro ascensos puntuables y acumula 3,300 metros de desnivel positivo antes del primer día de descanso de la competencia.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, mientras que en Colombia la transmisión estará disponible por Caracol TV y Canal RCN. Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto de la etapa 9 del Tour de Francia 2026, con el seguimiento de Isaac del Toro, los movimientos de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard y las diferencias en la clasificación general. La cobertura incluirá los momentos principales del recorrido de 185.5 kilómetros, los cuatro ascensos puntuables y la llegada a Ussel antes del primer día de descanso de la competencia.

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