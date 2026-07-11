¡Demoledor sprint! Tim Merlier conquista la etapa 8 del Tour de Francia; Del Toro se mantiene en el top 3

El ciclista belga se impuso al pelotón en la recta final, sin embargo la clasificación general se mantiene con Pogacar, Vingegaard e Isacc del Toro

Tim Merlier gana su segunda etapa del Tour de Francia | Foto por LOIC VENANCE / AFP

Tim Merlier conquistó la octava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Périgueux y Bergerac, al imponerse en el sprint con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 50 segundos. El belga de Soudal Quick-Step superó a Biniam Girmay, del NSN Cycling Team, y a Olav Kooij, del Decathlon CMA CGM, quienes completaron los tres primeros lugares con el mismo registro, Isaac del Toro cruzó la meta con el pelotón en el lugar 46. En la clasificación general, Tadej Pogacar conservó el liderato con 28:49:07, seguido por Jonas Vingegaard, a 2:42, y el mexicano a 3:27.

La jornada de 180.4 kilómetros comenzó con movimientos desde los primeros instantes. Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba formaron la escapada del día, mientras el pelotón permitió que los tres corredores tomaran una diferencia cercana a los dos minutos debido a que ninguno representaba una amenaza para los primeros lugares de la clasificación general.

💪 Tim Merlier at full speed!



💪 Tim Merlier à toute vitesse !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/x0jivSCfvB — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

El recorrido avanzó sin ataques entre los aspirantes al título, quienes aprovecharon el perfil para permanecer resguardados dentro del grupo principal. UAE Team Emirates-XRG mantuvo controlada la carrera alrededor de Pogacar, mientras los equipos de los velocistas administraron la distancia con los fugados antes de preparar la persecución rumbo a Bergerac.

Slock comenzó a tomar protagonismo en la Côte de Domme, ascenso de cuarta categoría donde aceleró para quedarse con el punto de la clasificación de la montaña. Más adelante, Otruba cruzó en primer lugar el esprint intermedio de Saint-Cyprien, por delante del propio Slock y Guernalec, mientras Mads Pedersen sumó desde el pelotón para continuar al frente de la clasificación por puntos.

La fuga se fragmentó en el tramo final. Slock volvió a atacar antes de la Côte du Buisson-de-Cadouin, coronó la segunda subida puntuable y dejó atrás a Otruba y Guernalec. El belga afrontó en solitario los últimos kilómetros, mientras una aceleración de EF Education-EasyPost provocó cortes momentáneos en el grupo y obligó a reaccionar a varios equipos de velocistas.

A 20 kilómetros de la llegada, Slock conservaba más de un minuto de ventaja y amenazaba con cambiar el desenlace previsto. Sin embargo, el pelotón elevó el ritmo conforme se aproximó a Bergerac: la diferencia bajó a 30 segundos cuando faltaban cinco kilómetros y quedó reducida a 13 segundos al entrar en los últimos tres.

El esfuerzo del corredor de Lotto-Intermarché terminó a 1.5 kilómetros de la meta, cuando fue alcanzado por un grupo que ya había organizado sus trenes de lanzamiento. En la recta final, Merlier encontró el espacio para acelerar y superó a Girmay y Kooij, resultado con el que consiguió su segunda victoria consecutiva, después de haberse impuesto un día antes en Burdeos.

La llegada masiva no provocó cambios entre los principales candidatos al título. Pogacar mantuvo el maillot amarillo con 2:42 sobre Vingegaard, mientras Isaac del Toro defendió el tercer lugar de la clasificación general, a 3:27 de su compañero en UAE Team Emirates-XRG y con tres segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. Merlier, por su parte, confirmó su dominio en las llegadas al esprint con dos triunfos consecutivos en el Tour de Francia 2026.

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