Sergio Higuita denomina como “muy dura” la etapa 9 del Tour de Francia

Después de dos días enfocados para los velocistas, los escaladores volverán a la acción en el Tour de Francia 2026. Finalizará la primera semana.

Sergio Higuita en el Tour de Francia 2026/ Jeff PACHOUD / AFP.

Este sábado se disputó la 11 de julio se corrió la octava etapa del Tour de Francia 2026. Fueron 180.4 kilómetros de recorrido entre Périgueux y Bergerac, el día estaba contemplado para que los velocistas se lucieran, así como sucedió este viernes 10. Sin embargo Tim Merlier no le dio chances a sus rivales, el belga arrasó nuevamente, inclusive, ganó con más contundencia que en la jornada anterior.

Para este domingo 12 de julio volverán las emociones de la montaña, de igual manera se le dará finiquito a esta primera semana deportiva en la ‘Ronda Gala’. Serán 166.6 kilómetros de recorrido entre Aurillac y Le Lioran, con 4 puertos de montaña: 2 de tercera, 1 de segunda y el restante de cuarta. Jornada de media montaña.

Etapa 9 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

Sergio Higuita

El colombiano Sergio Higuita entregó sensaciones de lo ocurrido este sábado: “Un final especial para los velocistas. Nosotros tenemos un buen tren, estamos intentándolo todos los días, ojalá pudiéramos ganar un sprint porque tenemos un velocista muy bueno”.

De igual manera hizo su análisis previo a lo que será la décima jornada en Francia: “Ya mañana será una etapa muy dura, donde habrá mucho calor… ya prepararnos para la etapa de mañana”.

“A veces miro al cielo a pedirle a Dios que nos ayude, porque con este ritmo tan bravo que se maneja a veces, este ciclismo moderno. Sí, cuando flaquean las fuerzas y uno va en el último grupo, siempre uno intenta dar lo mejor día a día”, ultimó a ESPN.

Fernando Gaviria

“Faltó posicionamiento al final, tal vez llegamos un poco confiados. Nada que hacer, ahora queda descansar y ya”, afirmó el antioqueño, al pelear el sprint en el último este sábado en la etapa 8 del Tour de Francia 2026.

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