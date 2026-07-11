Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Primera fuga definida del día!
La jornada se presta para que los velocistas vuelvan a ser los protagonistas, con dos puertos de cuarta categoría y un sprint entre ellos.
Isaac del Toro, etapa 8 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Périgueux – Bergerac?
160 km
Próximos a llegar a Fossemagne. El primer reto del día aún está lejos de darse, será un puerto de montaña de cuarta categoría en Côte de Domme al km 100, es decir restan 60 kilómetros para llegar allí.
Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba en la fuga, a 1:30 del pelotón principal.
165 km
El pelotón marcha tranquilo, no hay ningún afán por atacar desde tan temprano. Especialmente porque los 3 pedalistas que integran la fuga: Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba no son una amenaza para el top 10 de la clasificación general y tampoco para le resto de las clasificaciones.
Pelotón a 1:32 de la fuga.
170 km
Liam Slock marchaba en solitario en la fuga, intentó escaparse, sin embargo Thibaut Guernalec y Jakub Otruba, quienes hacían parte del grupo perseguidor, también hacen parte de esta primera escapada del día. ¿La fuga tendrá la misma tranquilidad para quedarse con los puntos del sprint y los puertos de montaña como sucedió ayer? Les contaremos….
175 km
Liam Slock integra la fuga en estos primeros kilómetros de la etapa 8 del Tour de Francia, el del Lotto-Intermarché muestra rebeldía en este terreno plano. El grupo perseguidor está a 0:11 y el resto del pelotón a 0:16.
180 km
¡Ahora sí, inician las emociones de la etapa 8 del Tour de Francia 2026!
Un par de corredores se animaron a mover la carrera desde el primer segundo de esta etapa 8 del Tour de Francia 2026. Un lindo sol arropa a todos los ciclistas, algo que cae muy bien para todo el pelotón.
Etapa neutralizada
Particular charla entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, el esloveno y el danés se encontraron segundos antes que iniciara la fracción de este sábado 11 de julio del 2026. Se miraron el uno al otro, ¿Qué se dirían? 🧐😄.
Etapa neutralizada
Hasta el momento la carrea se encuentra neutralizada. Cabe mencionar, que al inicio el pelotón está compacto, todos andan a baja velocidad, se miran unos a otros para ver quiénes y qué equipo da esos primeros pedalazos para integrar una fuga.
Restan 1.8 kilómetros de esta situación, para ahora sí comenzar con la etapa 8 del Tour de Francia 2026.
Sean todos bienvenidos
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Tour de Francia en Claro Sports. TODOS LOS DETALLES.
Serán 180.4 kilómetros de recorrido entre Périgueux y Bergerac.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates – XRG
|24:56:17
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:27
|4.
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:30
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7.
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:00
|8.
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|4:21
|9.
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10.
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|7:10
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
El Tour de Francia lo puede ver a través de la señal de ESPN en México y Colombia. Vía streaming la opción es por medio de Disney +. Por otra parte, solo para Colombia Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.