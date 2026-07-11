Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Primera fuga definida del día!

160 km

Próximos a llegar a Fossemagne. El primer reto del día aún está lejos de darse, será un puerto de montaña de cuarta categoría en Côte de Domme al km 100, es decir restan 60 kilómetros para llegar allí.

Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba en la fuga, a 1:30 del pelotón principal.