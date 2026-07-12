Tour de Francia 2026, etapa 9: lo mejor de Isaac del Toro hoy 12 de julio

Disfruta de lo más destacado de la novena etapa del Tour, donde Mathieu van der Poel se llevó el triunfo; Del Toro se mantiene tercero general

Este domingo 12 de julio se disputó la novena etapa del Tour de Francia 2026 entre Malemort y Ussel, y ahora puedes revivir el triunfo de Mathieu van der Poel en los momentos más emocionantes de la competencia. La jornada estuvo marcada por la fuga que lideró Van der Poel y el sprint final que le permitió superar a Tobias Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin, mientras que el pelotón llegó segundos después.

No te pierdas la actuación de Isaac del Toro, quien finalizó en la posición 13 y mantuvo el tercer lugar en la clasificación general. Repasa los mejores momentos de la etapa, las acciones de montaña y los ataques decisivos desde la comodidad de tu pantalla, disponible por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuál es el recorrido de hoy 12 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 se disputó este domingo 12 de julio entre Malemort y Ussel, en una distancia de 154.6 kilómetros. Esta fracción presentó un recorrido variado, con tramos de media montaña y varias curvas técnicas, lo que exigió estrategia y control tanto a los fugados como al pelotón.

El trazado incluyó puntos de ascenso importantes, destacando el Mont Bessou, donde se definieron los movimientos de los escapados y se generó la selección de corredores que finalmente disputaron el sprint por la victoria. La combinación de distancia, desniveles y temperatura hizo que la etapa fuera exigente, permitiendo a Mathieu van der Poel imponer su ritmo en los últimos kilómetros y a Isaac del Toro mantenerse entre los líderes de la clasificación general.

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