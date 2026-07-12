Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 12 de julio

El mexicano conserva el tercer lugar de la clasificación general y el maillot blanco tras la novena etapa de la ronda francesa

Isaac del Toro mantiene el maillot blanco como mejor joven | Reuters

Isaac del Toro superó sin contratiempos la novena etapa del Tour de Francia 2026 y se mantiene entre los principales protagonistas de la clasificación general. El ciclista mexicano terminó en la posición 13 del recorrido entre Malemort y Ussel, resultado que le permitió conservar el tercer puesto de la competencia después de nueve jornadas.

La victoria de la etapa quedó en manos de Mathieu van der Poel, quien lideró la fuga y superó en el sprint final a Tobias Halland Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin. El pelotón cruzó la meta apenas seis segundos después, por lo que no se registraron movimientos importantes entre los primeros lugares de la clasificación general.

Tadej Pogacar continúa con el maillot amarillo y una ventaja de 2:42 minutos sobre Jonas Vingegaard, mientras Del Toro aparece tercero a 3:27 del esloveno. El mexicano también conserva el liderato de la clasificación de los jóvenes antes del primer día de descanso y de una etapa 10 que marcará el regreso de la montaña.

Etapa 9 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Malemort – Ussel?

Mathieu van der Poel ganó la novena etapa del Tour de Francia 2026 tras imponerse en el recorrido entre Malemort y Ussel, reducido a 154.6 kilómetros debido a las altas temperaturas. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech formó parte de la fuga que se consolidó en los últimos 18 kilómetros y resistió la persecución de un pelotón que terminó a solo seis segundos.

Van der Poel cruzó la meta con un tiempo de 3:27:51 horas después de superar a Tobias Halland Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin en el sprint. El neerlandés consiguió su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia, después de sus triunfos en la segunda jornada de las ediciones de 2021 y 2025. Isaac del Toro terminó en el puesto 13 y mantuvo su posición entre los tres primeros de la general.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1 Mathieu Van Der Poel Alpecin – Premier Tech 3:27:51 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility m.t. 3 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Alex Baudin EF Education – EasyPost m.t. 5 Filippo Ganna Netcompany INEOS +0:06 6 Mads Pedersen Lidl – Trek +0:06 7 Michael Matthews Team Jayco AlUla +0:06 8 Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:06 9 Jordan Jegat TotalEnergies +0:06 10 Sean Quinn EF Education – EasyPost +0:06

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 9

Tadej Pogacar se mantiene como líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de la etapa 9. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG acumula un tiempo de 32:17:04 horas y conserva una diferencia de 2:42 minutos sobre Jonas Vingegaard, su principal perseguidor después de nueve jornadas.

Isaac del Toro continúa en el tercer puesto a 3:27 minutos de Pogacar y cuenta con apenas tres segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. Juan Ayuso completa los cinco primeros, mientras el colombiano Egan Bernal escaló al décimo lugar de la clasificación general con una diferencia de 9:12 respecto al maillot amarillo.

Posición Nombre Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 32:17:04 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +2:42 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +3:27 4 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +3:34 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +3:55 7 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00 8 Lenny Martínez Bahrain – Victorious +4:21 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +4:57 10 Egan Bernal Netcompany INEOS +9:12

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 9?

Isaac del Toro terminó la etapa 9 en la posición 13 y conservó el maillot blanco como líder de la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2026. El mexicano acumula un tiempo de 32:20:31 horas y mantiene una diferencia de siete segundos sobre el español Juan Ayuso, segundo de esta clasificación.

El ganador de la segunda etapa también aventaja por 28 segundos al francés Paul Seixas y por 54 segundos a Lenny Martínez. Del Toro llegará al primer día de descanso como el mejor joven de la carrera y tercero de la clasificación general, antes de afrontar el regreso de la montaña en la etapa entre Aurillac y Le Lioran.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 32:20:31 2 Juan Ayuso Lidl-Trek +0:07 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:28 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +0:54 5 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +7:19 6 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +7:24 7 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech +9:48 8 Pablo Castrillo Movistar Team +10:10 9 Mathias Vacek Lidl-Trek +13:31 10 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS Cycling Team +37:30

¿A qué hora inicia la próxima etapa 10 del Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro volverá a competir el martes 14 de julio en la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran, después del primer día de descanso del Tour de Francia 2026. La salida neutralizada está programada para las 13:00 horas locales, 5:00 horas del centro de México y 6:00 horas de Colombia. El recorrido tendrá 166.6 kilómetros, 3,800 metros de desnivel y siete puertos categorizados, incluidos el Puy Mary y el Col de Pertus, ambos de primera categoría.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Las etapas del Tour de Francia 2026 se pueden ver en vivo por la señal de ESPN en México y buena parte de América Latina, mientras que en Colombia la transmisión también está disponible a través de Caracol TV y Canal RCN. Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto con resultados, clasificación general y toda la actividad de Isaac del Toro durante la ronda francesa.

Te puede interesar