Mathieu van der Poel se impone en la novena etapa del Tour de Francia 2026; Isaac del Toro, tercero general

El neerlandés lidera la fuga y consigue su tercera victoria en la Grande Boucle; el mexicano culminó en el puesto 13

Mathieu van der Poel gana la novena etapa | Reuters

Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés del equipo Alpecin-Premier Tech, se llevó la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Malemort y Ussel. El ciclista europeo cruzó la meta primero tras liderar la fuga del día y superar al sprint a Tobias Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin, todos con el mismo tiempo registrado. El pelotón llegó seis segundos después, con Tadej Pogacar manteniendo el maillot amarillo e Isaac del Toro como tercero general.

La etapa 9 cubrió una distancia de 154.6 kilómetros, marcada -y reducida- por altas temperaturas. La fuga que encabezó Van der Poel se consolidó a 18 kilómetros de la meta, manteniendo diferencias mínimas con respecto al pelotón.

Durante la jornada, Van der Poel mostró consistencia en la cabeza de carrera, liderando ataques en los puertos de montaña, incluido el Mont Bessou, y asegurando el ritmo hasta el sprint final. Johannessen y Pidcock intentaron mantenerse cerca, pero el neerlandés cruzó primero la meta.

En cuanto a Isaac del Toro, el mexicano finalizó en la posición 13 de la etapa, manteniendo el tercer lugar en la clasificación general del Tour. Del Toro había ganado la segunda etapa y sumó tiempo valioso en esta fracción.

Los puntos de montaña también fueron protagonistas durante la etapa. Tom Pidcock coronó el Suc au May y el Côte de la Croix du Pey, sumando unidades para la clasificación de montaña, mientras Van der Poel y los otros fugados se centraron en la ventaja dentro de la fuga y el sprint final.

El Alpecin-Premier Tech gestionó la fuga con estrategia, permitiendo que Van der Poel ejecutara el sprint definitivo de manera clara. Johannessen y Pidcock estuvieron activos hasta el último kilómetro, pero no lograron superar al neerlandés en el remate final.

Mathieu van der Poel completó la etapa con un tiempo oficial de 3 horas, 27 minutos y 51 segundos, registrando su tercera victoria en el Tour de Francia 2026. Su equipo logró controlar la fuga y mantener la ventaja sobre el pelotón, que llegó segundos después.

Con la victoria en la etapa 9, Van der Poel se consolida en el Tour 2026 con tres triunfos en total hasta ahora. Isaac del Toro sigue en el tercer lugar de la general, mientras Tadej Pogacar mantiene la camiseta amarilla a falta de las etapas de montaña y las cronos restantes.

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