Egan Bernal, positivo para la segunda semana tras ser top 10 del Tour de Francia

Publicado por Nelson Rivera

El pedalista zipaquereño se metió en el pelotón principal y cruzó la meta en Ussel de 32 con el mismo tiempo de Tadej Pogacar.

Egan Bernal En El Tour De Francia
Egan Bernal en el Tour de Francia/ REUTERS/Stephanie Lecocq.

Egan Bernal culminó de buena manera la primera semana del Tour de Francia. El nacido en Zipaquirá terminó adentro del top 10 de la clasificación general, tras aguantarle el ritmo al pelotón principal este domingo 12 de julio en el encare de la novena etapa de la ‘Ronda Gala’, además de cruzar la meta con el tiempo acorde con diferencia a la fuga para terminar cómodo en el casillero principal.

Una vez culminada la jornada de este domingo, el colombiano entregó sus sensaciones: “La verdad fue una etapa, de esas que son muy, muy duras, de mucha fuerza todo el día, tocaba empujar muy duro, típica etapa central, deesas que son muy duras. Creo que al final con esta fuga adelante queríamos evitar con Pippo (Filippo Ganna) pero bueno…”.

“Creo que la verdad cuando uno no tiene las mejores piernas tiene que correr un poquito con más cabeza, la verdad trataba de tener la situación bajo control, pero en los momentos que estuvimos adelante estaba ahí, así que, en lo personal hoy fue un día en el que tratamos de desgastarnos lo menos posible, llegar al día de descanso recuperar y llegar bien a la segunda semana”, dijo Egan Bernal a ESPN.

Clasificación general, tras la etapa 9 del Tour de Francia:

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Tadej PogacarUAE Team Emirates – XRG32:17:04
2.Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike2:42
3.Isaac del ToroUAE Team Emirates – XRG3:27
4.Remco EvenepoelRed Bull – BORA – hansgrohe3:30
5.Juan AyusoLidl-Trek3:34
6.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team3:55
7.Florian LipowitzRed Bull – BORA – hansgrohe4:00
8.Lenny MartínezBahrain – Victorious4:21
9.Mattias SkjelmoseLidl-Trek4:57
10.Egan Bernal (COL)Netcompany INEOS9:12

Segunda semana del Tour de Francia 2026

Después de un merecido descanso, tras 9 etapas que tuvieron una mezclada de todos los tipos de competición, este lunes 13 de julio los ciclista vivirán el primer descanso del Tour de Francia. Pues bien, la actividad regresará este martes 14, con un recorrido entre Aurillac y Le Lioran, 166.6 kilómetros, 7 puertos de montaña: 4 de tercera, 2 de primera y 1 de segunda.

Altimetría, etapa 1' del Tour de Francia 2026.
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