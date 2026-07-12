¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 12 de julio? Resultados y posiciones

La principal novedad fue el ingreso de Egan Bernal entre los diez mejores de la Grande Boucle.

Egan Bernal corriendo en el Tour de Francia | Reuters.

La primera semana del Tour de Francia se materializó con la victoria de Mathieu Van Der Poel. En una fracción recortada por las altas temperaturas, el pedalista neerlandés se impuso en el embalaje final y ratificó la fuerza de la fuga este domingo. El pelotón, para sorpresa de todos, logró llegar a meta seis segundos luego de que los escapados se batieran en el sprint.

Respecto a los latinoamericanos, de nuevo Isaac del Toro toma bandera al mantenerse en el podio de la clasificación general. El mexicano llegó junto al grupo de favoritos en el pelotón, al igual que Egan Bernal y el grupo de cafeteros. La gran noticia para Colombia fue que el zipaquireño logró instalarse en el top 10, escalando una valiosa casilla rumbo al día de descanso.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 12 de julio

El mejor colombiano de la etapa fue Einer Rubio (Movistar Team). Llegó en la posición 29 con el mismo tiempo de Tadej Pogacar, al igual que Bernal, quien cerró 32° y eso le bastó para tomar el lugar entre los diez primeros de la general. Harold Tejada (XDS Astana Team) también estuvo en ese grupo (58°), mientras que Sergio Higuita quedó de 122° (+17:24) y Fernando Gaviria de 159° (+26:55).

Bernal tomó lugar como décimo a 9:12 de la general, seguido de Harold Tejada a 22:54 de Pogacar. Así van los colombianos en la clasificación absoluta:

10° – Egan Bernal (Netcompany INEOS) – +9:12.

26° – Harold Tejada (XDS Astana Team) – +22:54.

40° – Sergio Higuita (XDS Astana Team) – +45:44.

48° – Einer Rubio (Movistar Team) – +1:04:42.

166° – Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) – +2:15:30.

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 9 del Tour de Francia 2026?

Vale anotar que este lunes, festivo en Colombia, no tendrá actividad de la Grande Boucle. Es el día de descanso para el grupo de corredores, más que necesario por el desgaste y las altas temperaturas. Las emociones volverán el martes 14 de julio en la montaña, llegando al ecuador de la competencia.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Como es habitual, ESPN y la plataforma de streaming Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para México, así como en territorio colombiano. A esto hay que sumarle la transmisión de canales nacionales como RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles.

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