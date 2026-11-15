Rafael Márquez culpa a los errores defensivos y el estado de la cancha por derrota ante Jamaica

El estratega del Tricolor resaltó la personalidad de Gilberto Mora y la reacción del equipo tras ir perdiendo por diferencia de tres goles

Rafael Márquez señaló los errores defensivos y las condiciones de la cancha como factores en la derrota 3-2 de la Selección Mexicana ante Jamaica, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Después del encuentro en el Estadio Nacional de Kingston, el entrenador reconoció que el funcionamiento no estuvo a la altura de sus exigencias, aunque rescató la reacción que permitió reducir una desventaja de tres goles.

El seleccionador explicó que las fallas también afectaron la confianza de sus jugadores y que el terreno dificultó desarrollar su propuesta. “Creo que esas desatenciones generan desconfianza también. Obviamente, en el transcurso del partido la cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que queremos”, declaró. “Yo creo que eso es lo que hay que puntualizar y tratar de mejorar, porque nosotros mismos nos hacemos el daño”, añadió sobre los errores que debe corregir.

Pese al resultado, Márquez encontró en la respuesta del plantel un punto de partida para preparar la vuelta. México pasó de perder por tres goles a cerrar el encuentro con una diferencia de uno, un escenario que mantiene abierta la disputa por el Final Four. El técnico, sin embargo, evitó que esa recuperación ocultara su evaluación del partido: “Soy muy exigente conmigo mismo. Desde luego que no estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido”.

Rafa Márquez destaca la personalidad de Gilberto Mora y la reacción del equipo

En la segunda mitad la Selección Mexicana despertó al conseguir dos goles. Dentro de esa reacción, el entrenador distinguió la participación de sus jugadores y, en particular, la actuación de Gilberto Mora. “La reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy, sobre todo la de los jóvenes. Mora tuvo un gran partido, demostrando carácter, actitud y personalidad”, expresó. Para Márquez, el cierre también modificó las condiciones en las que México afrontará el segundo compromiso: “Creo que al final el resultado ayuda un poco, siendo una eliminatoria en la que tenemos ahora la vuelta en casa”.

Resumen del Jamaica vs México | Claro Sports

El técnico consideró que las modificaciones ayudaron a generar oportunidades, pero pidió mayor continuidad con el balón. “Por momentos es cuando el equipo funciona. Los cambios ayudaron, encontramos ciertas situaciones de gol y no dejamos de tener la posesión”, explicó. También identificó problemas por el costado izquierdo y advirtió sobre la precipitación al atacar: “Me gustaría que el equipo mantuviera un poco más el nivel de posesión, que no la perdiera tan fácil y que tuviera más tranquilidad. A veces queremos soltar el balón o llegar demasiado rápido al área rival”.

Márquez, preocupado con la defensa después del buen nivel en el Mundial

Al abordar el desempeño defensivo, Márquez contrastó lo ocurrido en Kingston con la actuación de una línea similar durante la Copa del Mundo. “Tenemos que hacernos conscientes porque ya no es la primera vez. Hoy es casi la misma línea defensiva que participó en el Mundial y estuvieron extraordinarios, sabiendo que los contextos no son iguales”, señaló. El entrenador pidió elevar la exigencia para evitar que las fallas vuelvan a condicionar el desarrollo de los encuentros: “Tenemos que exigirnos para intentar no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”.

Su preocupación, aclaró, abarca al conjunto y también incluye las oportunidades que no se concretaron. “Me preocupa todo el accionar del equipo, no una sola posición, así que intentaremos trabajar para mejorar”, sostuvo. Sobre la definición, apuntó: “Si metemos esas dos ocasiones que tuvimos mano a mano, quizás ahí se acaba el partido y no le damos confianza al rival”. A esa falta de contundencia sumó las desatenciones: “Le das vida al rival. Al final toman mucha confianza y se empiezan a desenvolver mejor con su afición”.

Para el segundo encuentro, Márquez confía en que el respaldo de las tribunas contribuya a la respuesta de México. Monterrey será el escenario en el que la Selección Mexicana buscará revertir la desventaja y alcanzar el Final Four, con la obligación de corregir lo que falló en Jamaica. “Hay que aprovechar ahora la localía. Creo que Monterrey es una ciudad que nos puede ayudar con el ambiente, nos puede ayudar con el apoyo y esperamos eso en el siguiente partido”, afirmó.

El entrenador cerró con un llamado a procesar la derrota y concentrarse en las soluciones durante los días disponibles. “La reacción del equipo fue lo mejor para sacar algo positivo, con lo que nos vamos a intentar quedar y tratar de darle vuelta a esto, ya que es una eliminatoria. Estamos a un gol de poder pasar”, manifestó. “Los tragos amargos hay que tratar de digerirlos lo más rápido posible y ponernos otra vez el mono de trabajo”, concluyó, con la intención de resolver las dudas que dejó el funcionamiento en Kingston.