Javier Jamaica: “Después de ganar el Clásico RCN, vamos a defender el título del Tour Colombia”

Después de su merecido título del Clásico RCN 2026, Claro Sports habló en EXCLUSIVA con el ciclista colombiano.

Javier Jamaica Exclusiva Claro Sports/ Nu Colombia.

Javier Ernesto Jamaica Mejía tuvo su merecido título, se quedó con el Clásico RCN 2026, tras una espléndida actuación en 9 jornadas, especialmente cuando se consagró en la etapa 7 entre Supía, Caldas hasta La Estrella, Antioquia. De todo lo relacionado a la corona hablamos en EXCLUSIVA con el ciclista del NU Colombia en Claro Sports.

Sensaciones de ser el campeón del Clásico RCN 2026

“La verdad estoy muy contento. Soy un corredor que estaba buscando un título de una grande, ya fuera La Vuelta a Colombia o el Clásico RCN, en La Vuelta iba segundo, quedó como la sensación ahí que se pudo ganar, pero se nos acabó rápido. Llegaba a este Clásico con la sensación de que lo podía ganar, querer terminar el año de gran manera, fue un gran año para mí, gracias a Dios y a mi equipo se dio esa anhelada victoria que estábamos buscando. El equipo desde que se creó no habíamos ganado el clásico, así que soy el primero, así que fue una linda carrera para agradecer al equipo mismo, a nosotros mismos el sacrificio que hemos hecho todo el año”.

Sus fanáticos también anhelaban este título

“Como siempre he dicho, esto es un proceso, yo recuerdo en los primeros años cuando corría el Clásico, La Vuelta a Colombia, miraba de los últimos para arriba. Es eso, un proceso, hace 3 años hicimos top 10, el año pasado tercero en el Clásico y segundo en La Vuelta, ahí como que ahí se ve reflejado que todo ha sido un proceso, también aprendí a ser gregario, iba al sacrificio, pero ahorita también puedo ser líder con Rodrigo, con Camilo, pues tenemos un equipo muy fuerte en ese sentido y había que jugar la carta con algunos de los 3″.

Javier Jamaica/ NU Colombia.

¿Cuál era el plan del equipo para el Clásico? ¿Qué usted fuera el campeón?

“En parte éramos Rodrigo, Camilo y yo, estábamos claros que cualquiera de los 3 lo podía ganar, pero en un principio se mantuvo la idea que con cualquiera de los 3 íbamos a ir, porque no sabemos que alguno se caiga o que tenga un mal día, como le sucedió a Rodrigo en la Línea. En estos términos siempre hablamos que tocaba tirar los 3 al frente, junto con Sergio Henao, que también se fue afianzando, quien se metió en el papel que también podía ganar el Clásico, entonces al final lo que manejamos nosotros fue buscar la carrera con cualquiera de nosotros, porque más allá del nombre lo realmente importante era que el NU ganara, y pues hay una frase que siempre digo, confío 100% en ella: ‘La ruta pone a cada uno en su lugar'”.

“Ya sea por lo que sea, por circunstancias de carrera, por cuestiones de salud, al final lo que más valía era decir quién era el líder del equipo, si depronto me enfermaba pues tenía que ir en otro papel, entonces bajo esa convicción siempre corro, cuando toca ser gregario porque hay otro corredor mejor que yo se hace, sin egoísmo, sin guardarme nada, pero también cuando siento que puedo ser líder ir al frente a ganar en cualquier carrera”.

Un Clásico en el que siempre estuvo al frente

“Desde el primer día siempre quise hacerlo de la mejor manera, estuve muy pendiente de los segundos de bonificación, digamos en el segundo día que quedé segundo que fue por un ataque a falta de 3 kms. La verdad desde el inicio de la carrera siempre estuve concentrado en que la carrera estaba todos los días y pues así mismo correr. Todos los días pendiente de los cortes, de los segundos y yo sabía que en cualquier momento iba a tener mi momento. Estaba ansioso de haber sido segundo tres veces, pero bueno, el día de La Estrella estaba muy bien, amanecimos bien con Camilo y pudimos tener un gran día para el equipo”.

Javier Jamaica/ NU Colombia.

Los consejos de los ‘caballos’ del NU: Rodrigo Contreras y Sergio Henao en medio del clásico

“Yo me considero como una esponja, todo lo que me dicen yo lo absorbo rápido, aprendo mucho de ellos, por su experiencia en Europa, pues digamos lo que ha hecho Sergio en Europa, tenerlo de compañero me llena mucho orgullo y trato de aprender todo. Igualmente con Rodrigo, ganar el Tour Colombia, 2 Vueltas, creo que no es nada fácil, siempre aprendo de ellos sin ser testarudo, siempre estoy abierto a lo que pueda aprender de ellos en nutrición, formas de entrenar y todo lo relacionado al ciclismo. Eso me ha ayudado a crecer como ciclista, lo mismo me ha pasado por otros equipos donde he sido compañero de ciclistas como ‘Superman’ López. No me dejo amedrentar porque aprendo de ellos, crezco junto a ellos y gracias a eso soy el ciclista de hoy en día”.

¿Cómo se preparan ustedes para encarar el Alto de la Línea?

“Yo recuerdo mis primeros años, todo lo hace el tiempo, para mí la Línea era un gran reto, pero año tras año el cuerpo va ganando resistencia. Por lo general nosotros tenemos 3 meses de preparación a finales de un año y a inicios del siguiente, donde hacemos muchos kilómetros y eso hace una base para empezar a trabajar durante todo el año. Es un trabajo muy oculto, con entrenamientos que empiezan desde el año anterior y principio de cada año, kilómetros y kilómetros, la clave es la constancia de entrenar, de comer bien, dormir bien, alimentarse con buenas comidas, tratar de evitar ciertos alimentos que nos harían mal, sin embargo no soy tan psicorrigido en no comer x o y cosa”.

Nu Team Clásico Rcn 2026/ NU Colombia.

¿Cómo tomaron en el NU los abandonos de Wimar Paredes y Diego Camargo? aspirantes a título y etapas

“La verdad no me gusta eso, porque en la mentalidad tengo que uno le tiene que ganar a los mejores en cuanto se pueda y no hay que negar que (Diego) Camargo era la carta de título del Team Medellín, entonces pues cuando escuché pensé que había sido una caída, pero bueno afortunadamente dentro de lo que le pasó, un golpe de calor, pues se puede recuperar, está bien. Lo bonito de este deporte es que siempre da revancha, si lo miráramos por la perspectiva de él, cuando pasó lo de La Vuelta (se canceló por el terremoto) entonces nos podemos sacar todos la espinita.

“Acá siempre habrá revancha, puede que el que se caiga y se tuvo que retirar fueron ellos, en algún momento seremos nosotros por circunstancias de carrera. Por ejemplo, una vez se acabó el Clásico, ese lunes me dio gripa que me tuvo en la cama una semana, gracias a Dios no me dio durante el Clásico, son cosas que uno trata de medir lo más que pueda, pero a fin de cuentas una caída, una enfermedad son a veces difícil de medir y controlar”.

Sensaciones de cruzar la meta en La Estrella, Antioquia: la etapa que lo consagró al título

“Estaba muy feliz, sin palabras, muy emocionado porque no ganaba una etapa del Clásico desde el 2020. Ganar siendo líder es mucho más especial. Se me venía a la cabeza todo el sacrificio que he hecho, todas las personas que han estado conmigo apoyándome, la familia, el equipo, los amigos, todos ellos que siempre mandan fuerzas y me ayudan para ser el ciclista que soy. Esta es mi forma de retribuirle todo lo que me han ayudado para el ser humano que soy”.

¿Cómo fue el análisis durante la carrera de los nuevos contrincantes: Andrés Ardila y Kevin Castillo?

“Todo el equipo y yo analizábamos todos los rivales día tras día, lo íbamos viendo con forme a cómo ellos iban teniendo su mal día cada uno, obviamente yo también podía tener un día malo, entonces al principio lo que pasó con Camargo, ahora estábamos pendientes de Peña, de Jaider, de Kevin, en su momento David Suesca del Team Medellín que se metió a la general, también Garzón. Creo que fue una carrera de día a día, iba haciendo el filtro y finalmente quedamos en los primeros lugares los más regulares de la carrera. Siento que es donde vemos que en el NU hicimos un gran trabajo al meter 4 en el top 5, no sé cuántas veces haya pasado, no creo que muchas, y creo que eso hace parte no de decir que corremos solos, si no que los que estábamos ahí, junto con el equipo que nos ayudaba, de buena forma de cara a esta carrera”.

Javier Jamaica/ NU Colombia.

¿Hacía cuentas para calcular cómo debía correr la contrarreloj en la última etapa?

“En Minas cómo corrimos ese día al ataque, la idea era para tener más tranquilidad para correr esa crono, no tanto con Camilo porque al final somos compañeros, pero más con Kevin Castillo, porque sabemos que es un corredor que ya había ganado el Clásico, que tuvo experiencia en Europa, se veía en buena forma y podíamos sacarle más diferencia. Yo la verdad nunca estuve tan confiado de decir que ya era el campeón sin correr la crono porque Camilo estaba a 1:00, Kevin a 2:00, un mal día en Palmas (última etapa) uno puede perder 4:00 – 5:00 minutos, tenía muy claro que ese día era clave, como teníamos radio en los últimos metros ya me dijeron que tenía un buen margen y que el título era mío, entonces comencé a celebrar antes de llegar a la meta”.

“Es lindo quedarse con el título de la montaña también”

“Todo se da en circunstancias de carrera, con NU nunca buscamos ser campeones de montaña o campeones de puntos, o de regularidad, que fueron las 4 que gané. Se va dando por cosas de carrera, como el día de Minas que era un puerto de daba mucha puntuación y que tal vez los demás rivales como pasa en otras carreras, por ejemplo en Europa los ciclistas que van a pelear por la montaña ya tienen un margen muy grande respecto a los de la general. Sin querer queriendo se da, orgulloso de ganar la montaña, la que también gané en Portugal y es una camiseta que vale mucho para un colombiano”.

Javier Jamaica/ NU Colombia.

Las claves del NU Team para arrasar en todo lo que corren

“Tenemos un gran patrocinador en el cual no nos falta nada y reo que otra muy importante, que todos tanto los que estábamos en el Clásico, como los que estaban en La Vuelta a Guatemala estábamos en un gran estado de forma y eso se ve con los resultados al final. Cuando nos tenemos que partir en 2 ó 3 y ser competitivos en cualquiera de las 3. Eso es importante para la marca, para todo lo que se viene para el otro año. Es nuestra forma de agradecerle al NU el apoyo compacto”.

¿Situación contractual con el NU?

“Continuamos para el otro año. Vamos a defender el Tour Colombia, la última edición la ganó el NU, para ir preparando todo lo de la nueva temporada”.

Lo que se viene para el 2027

“Ojalá iniciemos con la invitación del Tour de México, Tour Colombia, Nacionales de Ruta. Esperar que podamos hacer gira por Europa, que las cosas salgan bien para volver a ir allá. También el calendario nacional y en América”.

Sensaciones del regreso del Tour Colombia para el 2027

“Es una carrera que Colombia se merece. Porque este deporte es el más digno del país. Somos el deporte que más triunfos le da al país, necesitábamos que volviera. A mí como corredor me entusiasma mucho correr junto con corredores World Tour. Eso nos da pie para llegar a enero de la mejor forma para correr de tú a tú con los corredores que sean”.

Javier Jamaica/ NU Colombia.

Planificación para los Nacionales de Ruta, derrotar a los favoritos

“He estado cerca 2 veces, quinto. El año pasado fui el mejor de equipos colombianos, pero la verdad es que la preparación va de la mano con el Tour Colombia, creo que va a ser muy buena, si llegamos bien al Tour sabemos que podemos hacer un buen Nacional. También es un objetivo para el equipo, para mí porque ganar los Nacionales no solo es el título, es vestir la camiseta con los colores de tu país, una bicicleta personalizada, es algo que me llena como corredor y me preparo año tras año para ser campeón de Colombia algún día”.

¿Qué significa el retiro de Nairo Quintana para Javier Jamaica, para el ciclismo y para Colombia?

“Nairo le dio mucho al país, fue quien de nuevo volvió a abrir las puertas para que los equipos creyeran en Colombia con sus proyectos de ciclistas. Lo admiro mucho como deportista, nos dio muchas alegrías y pues siento que como todo en la vida cumple un ciclo, que fue muy bueno, pero yo también soy consciente que no todo puede ser bicicleta, entonces agradecerle por los triunfos que le dio al país y ojalá desde la posibilidad que pueda tener, que ayude a crecer el ciclismo colombiano”.

Lea también: