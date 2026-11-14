Ciryl Gane vs Josh Hokit, en vivo: resultado de todas las peleas de UFC 334 hoy 14 de noviembre en directo
La UFC regresa al Madison Square Garden de Nueva York este sábado 14 de noviembre con UFC 334
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 334? Orden de salida, pesos y títulos
La pelea que cerrará la función será Ciryl Gane vs Josh Hokit por el campeonato de peso pesado. El francés pondrá en juego el cinturón frente a Hokit, quien llega a la disputa después de sus victorias ante Curtis Blaydes y Derrick Lewis.
Antes de ese combate se enfrentarán Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título de peso gallo femenino. Harrison defenderá el campeonato ante la brasileña, quien regresará a la actividad después de haber anunciado su retiro en 2023.
La función también tendrá otros tres combates en la cartelera estelar: Caio Borralho vs Yousri Belgaroui en peso medio, Uroš Medić vs Kevin Holland en peso wélter y Bilal Hasan vs Luis Gurule en peso mosca.
UFC 334 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
La función estará integrada por 13 combates, distribuidos entre las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera estelar. Estos son los enfrentamientos programados:
Cartelera estelar | 20:00 horas
Ciryl Gane vs Josh Hokit | Peso pesado | Título en juego
Kayla Harrison vs Amanda Nunes | Peso gallo femenino | Título en juego
Caio Borralho vs Yousri Belgaroui | Peso medio
Uroš Medić vs Kevin Holland | Peso wélter
Bilal Hasan vs Luis Gurule | Peso mosca
Peleas preliminares | 18:00 horas
Stephen Thompson vs Charles Radtke | Peso wélter
Drew Dober vs Chris Duncan | Peso ligero
Jim Miller vs Terrance McKinney | Peso ligero
Donte Johnson vs Cesar Almeida | Peso pactado
Preliminares tempranas | 16:00 horas
Jared Gordon vs Melquizael Costa | Peso ligero
Macy Chiasson vs Bia Mesquita | Peso gallo femenino
Alatengheili vs Juan Diaz | Peso gallo
Evan Elder vs Samuel Sanches | Peso ligero
¿Dónde ver en vivo UFC 334 y a qué hora empiezan las peleas?
UFC 334 se celebrará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York. En México y Latinoamérica, la transmisión estará disponible mediante Paramount+.
Los horarios de inicio de cada bloque, de acuerdo con el tiempo del centro de México, son:
Preliminares tempranas: 16:00 horas.
Preliminares: 18:00 horas.
Cartelera estelar: 20:00 horas.
El enfrentamiento entre Gane y Hokit será el último de la noche, por lo que su horario dependerá de la duración de las peleas anteriores. La cartelera anunciada tampoco contempla la participación de peleadores mexicanos.
Los aficionados podrán seguir los 13 combates de UFC 334 a través de Paramount+, desde las primeras peleas hasta los dos enfrentamientos por campeonatos que cerrarán la función.
¡Bienvenidos a la fiesta de la UFC!
La UFC regresa al Madison Square Garden de Nueva York este sábado 14 de noviembre con UFC 334, una función que tendrá dos campeonatos en disputa. La pelea principal enfrentará a Ciryl Gane contra Josh Hokit por el título de peso pesado, mientras que Kayla Harrison y Amanda Nunes protagonizarán el combate coestelar por el campeonato de peso gallo femenino.
Gane llegará como campeón de los pesos pesados después de conquistar el título interino frente a Alex Pereira en junio y posteriormente recibir el reconocimiento como monarca de la división tras la salida de Tom Aspinall. Hokit, por su parte, llega después de derrotar a Curtis Blaydes y Derrick Lewis, resultados que lo colocaron en la disputa por el cinturón.
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