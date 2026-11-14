Ciryl Gane vs Josh Hokit, en vivo: resultado de todas las peleas de UFC 334 hoy 14 de noviembre en directo

¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 334? Orden de salida, pesos y títulos

La pelea que cerrará la función será Ciryl Gane vs Josh Hokit por el campeonato de peso pesado. El francés pondrá en juego el cinturón frente a Hokit, quien llega a la disputa después de sus victorias ante Curtis Blaydes y Derrick Lewis.

Antes de ese combate se enfrentarán Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título de peso gallo femenino. Harrison defenderá el campeonato ante la brasileña, quien regresará a la actividad después de haber anunciado su retiro en 2023.

La función también tendrá otros tres combates en la cartelera estelar: Caio Borralho vs Yousri Belgaroui en peso medio, Uroš Medić vs Kevin Holland en peso wélter y Bilal Hasan vs Luis Gurule en peso mosca.