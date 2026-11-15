Garbage conquista el Zócalo ante más de 90 mil personas en una noche de rock y nostalgia
Shirley Manson encabezó una noche marcada por clásicos, nuevas canciones, un cover de The Cure y tuvo a Paulina Villarreal como invitada especial
El Zócalo de la Ciudad de México volvió a convertirse en una postal de rock, nostalgia y memoria colectiva. Más de 90 mil personas se reunieron para ver a Garbage en un concierto gratuito que conectó distintas generaciones, desde quienes crecieron con la banda en los años noventa hasta quienes descubrieron sus canciones mucho después.
Al frente, Shirley Manson volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles del rock alternativo. Garbage combinó clásicos, material reciente y momentos especiales frente a un público que respondió con coros, ovaciones y una entrega constante, en una noche que reforzó la relación que la banda ha construido con México durante más de tres décadas.
El concierto también dejó varias sorpresas: una colaboración con Paulina Villarreal, de The Warning, un homenaje a The Cure y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera. Canciones como “Vow”, “Push It”, “Cherry Lips (Go Baby Go!)” e “I Think I’m Paranoid” provocaron algunos de los coros más intensos de la presentación.
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Shirley Manson y México, una relación de tres décadas
La presentación tuvo además un significado especial por la relación histórica de Garbage con México. Un día antes del concierto, Shirley Manson recordó que México fue el primer país fuera de su lugar de origen que recibió a la banda, motivo por el cual agradeció el vínculo construido con el público nacional a lo largo de los años.
Ese cariño volvió a quedar reflejado sobre el escenario. Manson saludó a la Ciudad de México durante la presentación y mantuvo una comunicación constante con el público que ocupó la plancha del Zócalo.
La banda también aprovechó el concierto para presentar canciones de su etapa más reciente, sin dejar de lado el repertorio que la convirtió en una referencia del rock alternativo. El resultado fue un recorrido que conectó el sonido electrónico y las guitarras de sus primeros discos con material publicado tres décadas después.
Paulina Villarreal se suma a Garbage en el Zócalo
Uno de los momentos especiales de la noche llegó con la participación de Paulina Villarreal, baterista de The Warning, quien subió al escenario junto a Garbage. La mexicana acompañó a la banda en “I Think I’m Paranoid”, uno de los temas más reconocidos de Version 2.0. La colaboración añadió un vínculo directo con la escena mexicana y fue recibida por una multitud que convirtió cada pausa entre canciones en una nueva ovación.
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Otro de los momentos destacados llegó con “Lovesong”, tema original de The Cure que Garbage incorporó a su presentación y que añadió otra dosis de nostalgia a una noche marcada por referencias al rock alternativo de distintas generaciones.
Setlist de Garbage en el Zócalo: todas las canciones que tocaron
El repertorio fue uno de los elementos centrales de la noche. Garbage combinó canciones recientes con temas que marcaron distintas etapas de su carrera, además de una colaboración especial con Paulina Villarreal y un cover de The Cure.
Este fue el setlist del concierto:
- There’s No Future in Optimism
- Hold
- Have We Met (The Void)
- Vow
- The Men Who Rule the World
- Chinese Fire Horse
- Run Baby Run
- Why Do You Love Me
- The Day That I Met God
- Control
- Fix Me Now
- I Think I’m Paranoid, con Paulina Villarreal de The Warning
- Lovesong, cover de The Cure
- Cherry Lips (Go Baby Go!)
- When I Grow Up
- Push It
- The world is not enough
La selección permitió recorrer distintas épocas de la banda y mantuvo un equilibrio entre sus composiciones más recientes y algunas de las canciones más reconocidas de su catálogo.
Más de 90 mil personas toman el corazón de la CDMX
Horas antes del inicio, los accesos al Centro Histórico comenzaron a llenarse. El público llegó desde distintos puntos de la ciudad para ocupar la Plaza de la Constitución y las calles aledañas antes del arranque del espectáculo.
El concierto fue de entrada gratuita, como parte de la agenda cultural de la Ciudad de México, y también pudo seguirse a través de plataformas digitales oficiales.
Al final, Garbage dejó una postal de más de 90 mil personas cantando rock alternativo en pleno corazón de la Ciudad de México. Tres décadas después de su irrupción internacional, la banda volvió a demostrar que sus canciones siguen encontrando nuevas voces, mientras Shirley Manson y compañía mantienen vivo un vínculo con México construido a lo largo de los años.