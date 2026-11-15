Garbage conquista el Zócalo ante más de 90 mil personas en una noche de rock y nostalgia

Shirley Manson encabezó una noche marcada por clásicos, nuevas canciones, un cover de The Cure y tuvo a Paulina Villarreal como invitada especial

Garbage toma Zócalo con Paulina Villarreal y homenaje a The Cure. Foto X: @GobCDMX

El Zócalo de la Ciudad de México volvió a convertirse en una postal de rock, nostalgia y memoria colectiva. Más de 90 mil personas se reunieron para ver a Garbage en un concierto gratuito que conectó distintas generaciones, desde quienes crecieron con la banda en los años noventa hasta quienes descubrieron sus canciones mucho después.

🎸🎶 ¡Más de 90 mil personas disfrutaron del concierto de GARBAGE en el Zócalo de la Ciudad de México! 🤘🏼



🙌🏼 Entre aplausos y miles de voces coreando sus canciones, vivimos una noche de rock alternativo que reafirma nuestro compromiso de acercar espectáculos gratuitos a la… pic.twitter.com/6b2fJCYCpr — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 15, 2026

Al frente, Shirley Manson volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles del rock alternativo. Garbage combinó clásicos, material reciente y momentos especiales frente a un público que respondió con coros, ovaciones y una entrega constante, en una noche que reforzó la relación que la banda ha construido con México durante más de tres décadas.

El concierto también dejó varias sorpresas: una colaboración con Paulina Villarreal, de The Warning, un homenaje a The Cure y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera. Canciones como “Vow”, “Push It”, “Cherry Lips (Go Baby Go!)” e “I Think I’m Paranoid” provocaron algunos de los coros más intensos de la presentación.

MÁS INFORMACIÓN: El Zócalo de la Ciudad de México se transforma en un Enjambre de nostalgia y Rock

Shirley Manson y México, una relación de tres décadas

La presentación tuvo además un significado especial por la relación histórica de Garbage con México. Un día antes del concierto, Shirley Manson recordó que México fue el primer país fuera de su lugar de origen que recibió a la banda, motivo por el cual agradeció el vínculo construido con el público nacional a lo largo de los años.

Ese cariño volvió a quedar reflejado sobre el escenario. Manson saludó a la Ciudad de México durante la presentación y mantuvo una comunicación constante con el público que ocupó la plancha del Zócalo.

La banda también aprovechó el concierto para presentar canciones de su etapa más reciente, sin dejar de lado el repertorio que la convirtió en una referencia del rock alternativo. El resultado fue un recorrido que conectó el sonido electrónico y las guitarras de sus primeros discos con material publicado tres décadas después.

Paulina Villarreal se suma a Garbage en el Zócalo

Uno de los momentos especiales de la noche llegó con la participación de Paulina Villarreal, baterista de The Warning, quien subió al escenario junto a Garbage. La mexicana acompañó a la banda en “I Think I’m Paranoid”, uno de los temas más reconocidos de Version 2.0. La colaboración añadió un vínculo directo con la escena mexicana y fue recibida por una multitud que convirtió cada pausa entre canciones en una nueva ovación.

🎶#OnceCDMX | ¡Momento épico en el #Zócalo! Paulina Villarreal, de @TheWarningBand2, se une a Shirley Manson para poner a corear a todo el público con “I Think I'm Paranoid”.#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/B7zpmunhvN — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 15, 2026

Otro de los momentos destacados llegó con “Lovesong”, tema original de The Cure que Garbage incorporó a su presentación y que añadió otra dosis de nostalgia a una noche marcada por referencias al rock alternativo de distintas generaciones.

Setlist de Garbage en el Zócalo: todas las canciones que tocaron

El repertorio fue uno de los elementos centrales de la noche. Garbage combinó canciones recientes con temas que marcaron distintas etapas de su carrera, además de una colaboración especial con Paulina Villarreal y un cover de The Cure.

Este fue el setlist del concierto:

There’s No Future in Optimism

Hold

Have We Met (The Void)

Vow

The Men Who Rule the World

Chinese Fire Horse

Run Baby Run

Why Do You Love Me

The Day That I Met God

Control

Fix Me Now

I Think I’m Paranoid , con Paulina Villarreal de The Warning

, con Paulina Villarreal de The Warning Lovesong , cover de The Cure

, cover de The Cure Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

The world is not enough

La selección permitió recorrer distintas épocas de la banda y mantuvo un equilibrio entre sus composiciones más recientes y algunas de las canciones más reconocidas de su catálogo.

Más de 90 mil personas toman el corazón de la CDMX

Horas antes del inicio, los accesos al Centro Histórico comenzaron a llenarse. El público llegó desde distintos puntos de la ciudad para ocupar la Plaza de la Constitución y las calles aledañas antes del arranque del espectáculo.

El concierto fue de entrada gratuita, como parte de la agenda cultural de la Ciudad de México, y también pudo seguirse a través de plataformas digitales oficiales.

Al final, Garbage dejó una postal de más de 90 mil personas cantando rock alternativo en pleno corazón de la Ciudad de México. Tres décadas después de su irrupción internacional, la banda volvió a demostrar que sus canciones siguen encontrando nuevas voces, mientras Shirley Manson y compañía mantienen vivo un vínculo con México construido a lo largo de los años.