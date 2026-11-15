Chivas sufre ante Juárez y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil gracias a Alicia Cervantes

Chivas empató 1-1 ante Juárez y avanzó a semifinales de la Liga MX Femenil por su mejor posición en la tabla, gracias a un gol de Alicia Cervantes

La delantera empató el partido al minuto 36 | Imago7

Chivas Femenil consiguió su clasificación a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, después de empatar 1-1 ante FC Juárez en el Estadio Akron, en el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto rojiblanco aprovechó su mejor posición durante la fase regular para quedarse con el boleto, luego de que la eliminatoria terminara igualada 1-1 en el marcador global, tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida.

El equipo dirigido por Antonio Contreras tuvo que reaccionar ante unas Bravas que tomaron la ventaja con un gol de Farlyn Caicedo al minuto 15. Sin embargo, Alicia Cervantes apareció al 36′ para devolverle la tranquilidad al Guadalajara, con una anotación que necesitó la revisión del VAR. A partir de ese momento, las fronterizas buscaron recuperar la ventaja, pero las intervenciones de Blanca Félix y la falta de contundencia impidieron que consiguieran el resultado necesario para eliminar al Rebaño.

Juárez sorprende a Chivas con un gol de Caicedo, pero Alicia Cervantes responde

El compromiso comenzó con una oportunidad para las visitantes. Apenas al minuto 5, Aurélie Kaci encontró espacio dentro del área y sacó un disparo de zurda que Blanca Félix detuvo para evitar la primera anotación. Dos minutos después, Alicia Cervantes recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Mélissa Herrera. Las rojiblancas intentaron responder, pero fueron las Bravas quienes aprovecharon su siguiente oportunidad para modificar el marcador.

Al minuto 15, Farlyn Caicedo sorprendió al Guadalajara con un disparo de derecha desde fuera del área, que terminó en el ángulo superior derecho de la portería. El 0-1 colocó momentáneamente a Juárez en las semifinales, pues las visitantes necesitaban una victoria después del empate sin goles en la ida. La anotación obligó a Chivas a buscar el empate para recuperar la ventaja que le otorgaba su posición en la clasificación.

El conjunto tapatío comenzó a generar oportunidades y al minuto 21 Samantha López conectó un cabezazo que pasó desviado, después de un centro de Natalia Mauleón. Tres minutos más tarde, Mauleón probó suerte con un disparo desde fuera del área que Emily Alvarado consiguió detener. Juárez respondió al 26′, cuando Mélissa Herrera remató por encima del travesaño, y al 31′, con un intento de Noemí Granados que encontró la intervención de Blanca Félix.

La reacción rojiblanca llegó al minuto 36, después de que Cristina Ferral recibiera una amonestación por una falta sobre Aisha Solórzano. Alicia Cervantes aprovechó una acción dentro del área chica para rematar de derecha y enviar el balón al fondo de las redes. La jugada fue revisada por el VAR y, al minuto 37, se confirmó la anotación que estableció el 1-1. Con el empate, el Guadalajara recuperó la ventaja reglamentaria que necesitaba para mantenerse con vida en la Liguilla.

Antes del descanso, Chivas buscó una segunda anotación. Al minuto 45, Cervantes conectó un cabezazo desde el centro del área tras un servicio de Mauleón, pero su remate fue bloqueado por la defensa. En el tiempo agregado, Jasmine Casárez también exigió a Emily Alvarado, quien detuvo un disparo de larga distancia. De esta manera, los equipos se marcharon a los vestidores con el marcador empatado y la clasificación momentáneamente en manos del Rebaño.

Blanca Félix sostiene a Chivas ante la presión de Juárez en la segunda mitad

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad para Alicia Cervantes, quien al minuto 48 recibió una asistencia de Denise Castro y remató de derecha desde el centro del área, aunque su disparo salió desviado. Guadalajara mantuvo la intención de atacar y al 52′ Jasmine Casárez encontró espacio para disparar desde fuera del área, pero su intento fue bloqueado. Cuatro minutos después, Denise Castro falló un cabezazo a corta distancia y Casárez tampoco consiguió aprovechar el rebote de una jugada a balón parado.

Las rojiblancas desperdiciaron otra oportunidad al minuto 64, cuando Denise Castro conectó un cabezazo que pasó por encima del travesaño. Juárez comenzó a encontrar espacios y al 68′ Bianca Mora sorprendió con un disparo desde más de 35 metros que obligó a Blanca Félix a intervenir. Las Bravas insistieron al 71′, mediante un remate de Rocío Gálvez que salió por arriba, mientras que al 72′ Aisha Solórzano vio bloqueado otro intento dentro del área.

Con el paso de los minutos, la necesidad de conseguir la victoria llevó a Juárez a incrementar su presencia ofensiva. Al 76′, Amanda Murillo recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Natalia Mauleón. La oportunidad más importante de las visitantes en este tramo llegó al minuto 81, cuando Aisha Solórzano sacó un disparo de zurda desde fuera del área que Blanca Félix detuvo. Chivas respondió con modificaciones y al 83′ Mayra Pelayo ingresó en sustitución de Denise Castro.

Los minutos finales estuvieron marcados por las interrupciones y los intentos de las visitantes por conseguir el gol de la clasificación. Alicia Cervantes tuvo una oportunidad al 89′, pero su disparo desde un ángulo complicado terminó fuera de la portería. En el tiempo agregado, Juárez intentó aprovechar sus últimos ataques, mientras que Mayra Pelayo tuvo que abandonar el encuentro por lesión. Adriana Iturbide ingresó al minuto 93 y, al 95′ y 96′, Solórzano encontró nuevamente espacios para rematar, aunque sus disparos fueron bloqueados por la defensa rojiblanca.

El empate 1-1 fue suficiente para que Chivas asegurara su presencia en las semifinales, gracias a que terminó por encima de Juárez en la clasificación de la fase regular. El Guadalajara espera ahora la conclusión de las eliminatorias entre Rayadas y Pachuca, así como América y Toluca, para conocer a su siguiente rival. Con Pumas también clasificado después de eliminar a Tigres, los cruces se definirán mediante una nueva clasificación de los cuatro semifinalistas. Si América y Rayadas avanzan, las semifinales serían América contra Pumas y Rayadas frente a Chivas.