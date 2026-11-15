¡México no sabe remontar! Solo dos victorias tras estar abajo en el marcador desde 2022

La derrota por 3-2 ante Jamaica obliga al equipo de Rafael Márquez a revertir la eliminatoria en Monterrey

México cayó en Jamaica con marcador de 3-2 | Imago7

La Selección Mexicana volvió a quedarse abajo en el marcador y la derrota 3-2 ante Jamaica, el 14 de noviembre en Kingston, dejó un antecedente que cobra relevancia para la Concacaf Nations League 2026-27. Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron una desventaja de tres tantos, pero no evitaron que el equipo de Rafael Márquez tenga que revertir la eliminatoria en el partido de vuelta.

El problema no se limita a la visita a Jamaica: desde enero de 2022, México ha estado perdiendo en 32 partidos frente a selecciones y sólo ganó dos de ellos. El saldo del recuento es de 21 derrotas y nueve empates, además de esos dos triunfos. Esto representa un porcentaje de remontadas completas del 6.25%, una estadística que adquiere relevancia ante la obligación de revertir el resultado global.

Para el análisis se consideran todos los encuentros en los que la Selección Mexicana estuvo abajo en cualquier momento, incluso aquellos en los que anotó primero. El registro incluye partidos oficiales y amistosos ante selecciones, pero excluye compromisos contra clubes. Tampoco se contabilizan encuentros como los empates ante Ecuador en 2025 y Bélgica en 2026, porque México abrió el marcador y nunca estuvo en desventaja.

Gilberto Mora rescató a México en Kingston | Imago7

¿Cuáles han sido las dos remontadas de la Selección Mexicana desde 2022?

La primera victoria ocurrió el 27 de enero de 2022, precisamente en Kingston, cuando Jamaica abrió el marcador por conducto de Daniel Johnson. La Selección Mexicana, entonces dirigida por Gerardo Martino, reaccionó en los minutos finales: Henry Martín empató al 81 y Alexis Vega consiguió el 2-1 al 83. Ese triunfo fue la última remontada del equipo durante más de tres años.

La segunda llegó el 6 de julio de 2025, en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos. Chris Richards adelantó al conjunto estadounidense al minuto cuatro, Raúl Jiménez puso el empate al 27 y Edson Álvarez marcó el 2-1 al 77. La victoria representó el décimo título de México en la Copa Oro y terminó con la sequía de triunfos después de empezar perdiendo.

México ganó la Copa Oro 2025 | Imago7

Desde aquella final, la Selección Mexicana ha vuelto a estar abajo en nueve encuentros sin conseguir otra victoria. El registro incluye los empates frente a Corea del Sur, Colombia y Perú, además de las derrotas contra Colombia, Paraguay, Inglaterra, Estados Unidos, Chile y Jamaica. La tendencia se ha mantenido durante el proceso de Rafael Márquez, quien comenzó su gestión con dos empates y dos derrotas en partidos amistosos.

El caso contrario ocurrió ante Brasil en junio de 2024: México pasó de perder 0-2 a empatar 2-2, pero recibió el 3-2 definitivo en la compensación. También sufrió derrotas por 3-2 frente a Colombia en septiembre de 2022 y diciembre de 2023, después de comenzar ambos encuentros con ventaja de dos goles. Esos resultados forman parte del recuento porque el Tricolor terminó abajo en el marcador, independientemente de quién anotó primero.

La remontada que necesita México para eliminar a Jamaica en la Nations League

El historial en eliminatorias presenta otro antecedente: México consiguió revertir marcadores globales adversos frente a Honduras en las Nations League de 2023 y 2024. En la primera serie igualó 2-2 y avanzó mediante los penales; en la segunda, ganó 4-0 la vuelta tras perder 2-0 como visitante. Sin embargo, esas remontadas se produjeron en el resultado acumulado de dos partidos, no después de estar perdiendo dentro de los encuentros de vuelta.

Ahora, con el 3-2 de la ida, la Selección Mexicana necesita ganar en Monterrey el martes 17 de noviembre para alcanzar el Final Four. Los resultados 1-0 y 2-1 le darían la clasificación por goles de visitante; también serviría cualquier victoria por dos tantos de diferencia. Si gana 3-2 habrá tiempos extra, mientras que un 4-3 la dejaría eliminada por el criterio de goles de visitante. El equipo de Rafael Márquez afrontará así otra eliminatoria con un marcador global adverso y el objetivo de conseguir su primera victoria en este proceso.