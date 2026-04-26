Real Oviedo vs Elche en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 32

No te pierdas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del Estadio Carlos Tartiere

Sigue en vivo el Real Oviedo vs Elche de LaLiga. | Claro Sports

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Bienvenidos sean todos ustedes a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Real Oviedo y Elche desde la cancha del Estadio Carlos Tartiere, en duelo correspondiente a la jornada 32 de LaLiga.

En el último lugar de la tabla, con 28 puntos, el equipo de Guillermo Almada está destinado al descenso y este día se juega una de sus últimas cartas en casa, con el apoyo de su afición, al recibir la visita de un Elche que también se encuentra en la parte baja de la tabla, buscando evitar la quema.

Y es que, con 35 unidades, se ubica en el puesto número 17, el último que otorga la salvación y la permanencia. Sin embargo, se encuentra apenas un punto por encima del Sevilla, que con 34 es el lugar 18, ya en la zona del adiós. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

¿A qué hora inicia el Real Oviedo vs Elche hoy 26 de abril de 2026?

El partido entre Real Oviedo y Elche se juega este domingo 26 de abril del 2026, en la cancha del Estadio Carlos Tartiere. El silbatazo inicial se escuchará a las 08:15 horas de la Ciudad de México.

Alineaciones del Real Oviedo vs Elche para la jornada 32, al momento

Todo está listo para el juego de la jornada 32 de LaLiga. Ambos técnicos echarán mano de los mejores hombres que tengan disponibles.

Real Oviedo: Aarón Escandell (13), Rahim Alhassane (3), David Carmo (16), David Costas (4), Nacho Vidal (22), Ilyas Chaira (7), Nicolás Fonseca (23), Kwasi Sibo (6), Haissem Hassan (10) y Federico Viñas (9).

Elche: Matías Dituro (1), Pedro Bigas (6), David Affengruber (22), Buba Sangaré (42), Adrià Pedrosa (3), Héctor Fort (39), Marc Aguado (8), Gonzalo Villar (12), Aleix Febas (14), Álvaro Rodríguez (20) y André Silva (9).

¿Dónde ver el Real Oviedo vs Elche en vivo? Canales de TV y streaming online

El equipo de Guillermo Almada está urgido de puntos, al encontrarse a siete de la salvación. Motivo por el que necesitan derrotar al Elche en casa. Este partido lo podrás ver a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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