Chelsea vs Leeds United en vivo: resultado y quién gana las semifinales de la FA Cup 2026

El Wembley Stadium es el escenario del Chelsea vs Leeds United, partido que dejará al finalista que enfrentará al Manchester City por el título de la FA Cup

Chelsea vs Leeds en vivo la FA Cup | Claro Sports

¿A qué hora juegan Chelsea vs Leeds hoy domingo 26 de abril en la FA Cup 2026?

El Chelsea y el Leeds United se enfrentarán este domingo 26 de abril en las semifinales de la FA Cup, en un partido que presenta realidades opuestas pero un mismo objetivo: llegar a la final. Los Blues, revitalizados tras la salida de Liam Rosenior, intentarán hacerse fuertes en casa para tomar impulso de cara al cierre de la Premier League, donde buscan un lugar en competiciones europeas. El historial refleja paridad: 37 triunfos para Chelsea, 29 empates y 39 victorias para The Whites, en un contexto marcado además por el reciente cambio en el banquillo.

Para este partido, el interino Calum McFarlane no contará con Reece James, Cole Palmer, João Pedro y Estêvão Willian por lesión. El Leeds, dirigido por Daniel Farke, llega con aspiraciones pese a su irregular temporada y con bajas como Anton Stach e Ilia Gruev. El cruce promete intensidad en la lucha por un lugar en la final.

México (CDMX): 08:00 horas

08:00 horas Centroamérica : 08:00 horas

: 08:00 horas Estados Unidos: 10:00 (ET) / 07:00 (PT) horas

10:00 (ET) / 07:00 (PT) horas Colombia : 10:00 horas

: 10:00 horas Argentina: 11:00 horas

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de semifinales?

Con una capacidad cercana a los 90 mil aficionados, el Wembley Stadium volverá a vestirse de gala para albergar las semifinales de la FA Cup, en un enfrentamiento emocionante entre el Chelsea y el Leeds United. De este duelo saldrá el finalista que buscará el título frente al Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, que aseguró su lugar tras imponerse recientemente al Southampton.

Recuerda que puedes seguir todas las acciones de este partido a través de Claro Sports, donde encontrarás análisis, comentarios e información detallada de nuestros expertos sobre todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. Se trata, sin duda, de uno de los encuentros más relevantes del fin de semana, con dos equipos que buscarán escribir su propia historia rumbo a la gran final.

México : TNT Sports

: TNT Sports Centroamérica : MAX

: MAX Estados Unidos: ESPN

ESPN Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

Alineaciones del Chelsea vs Leeds, al momento

El técnico del Chelsea, Calum McFarlane, podría apostar por un 4-2-3-1 que prioriza la compactación entre líneas como punto de partida para estabilizar a un equipo que asumió recientemente como interino. Este sistema le permitiría proteger mejor la zona central con un doble pivote, reduciendo espacios a espaldas de los mediocampistas y facilitando transiciones más controladas. En fase ofensiva, la estructura ofrece amplitud con extremos abiertos y un mediapunta que puede actuar entre líneas, algo clave para generar superioridades en tres cuartos sin desordenar el bloque. La intención parece clara: primero ordenar, luego progresar.

Por su parte, Daniel Farke ha consolidado en el Leeds United un 3-4-2-1 muy reconocible que ha sido fundamental en su sorprendente camino hasta semifinales de la FA Cup. Este esquema le da al Leeds una gran flexibilidad: tres centrales para salida limpia y cobertura, carrileros largos que aportan profundidad constante, y dos mediapuntas que se mueven con libertad por dentro para conectar con el delantero. Tácticamente, esto puede generar problemas al Chelsea, especialmente si los carrileros fijan a los laterales rivales y obligan a los extremos a retroceder, rompiendo la estructura ofensiva del 4-2-3-1. El partido, en esencia, será entre la disciplina posicional de McFarlane y la fluidez estructural de Farke.

Chelsea : Robert Sanchez, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto, Roméo Lavia, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho, Enzo Fernández, Pedro Neto y João Pedro.

: Robert Sanchez, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Malo Gusto, Roméo Lavia, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho, Enzo Fernández, Pedro Neto y João Pedro. Leeds: Lucas Perri, Pascal Struijk, Jaka Bijol, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Noah Okafor, Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin.

Criterios de desempate en la FA Cup 2026

La FA Cup es la competición de fútbol más antigua del mundo y una de las más importantes en Inglaterra. Su formato establece emparejamientos mediante sorteos sin restricciones de categoría, lo que permite enfrentamientos entre clubes de divisiones inferiores y equipos de la Premier League. Este sistema integra a equipos semiprofesionales y profesionales dentro de una misma estructura competitiva, en la que pueden coincidir clubes de distintos niveles en las mismas rondas del torneo.

En el reglamento de desempate se introdujo una modificación reciente. Desde la temporada 2024/2025, tras un acuerdo entre la The Football Association y la Premier League, se eliminaron los partidos de repetición. Cada eliminatoria se define en un solo encuentro: si el partido termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios, se disputa una prórroga y, si la igualdad continúa, el resultado se resuelve mediante una tanda de penaltis.

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