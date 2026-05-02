Qualy Gran Premio de Miami F1 2026, en vivo: Checo Pérez, eliminado en la Q1
La clasificación en Miami arranca tras el dominio de McLaren en la sprint y Mercedes bajo presión tras un resultado decepcionante
Q2 00:06 | Verstappen marca el mejor tiempo y amenaza con repetir la pole position en Miami
Q2 02:17 | Última oportunidad para asegurar el boleto a la sesión definitiva. Ráfagas de hasta 25 km/h complican el panorama para los pilotos en zona de eliminación. Liam Lawson, desde el puesto 11, busca recortar cuatro décimas para meter presión a Alpine.
Q2 05:10 | Lando Norris empuja a Liam Lawson a la zona de eliminación y sube al noveno puesto, partiendo a los Alpine.
Q2 06:58 | Alpine mantiene su buen momento y coloca a sus dos pilotos en zona de clasificación. Franco Colapinto lidera al equipo en la octava posición a seis décimas de Andrea Kimi Antonelli, mientras Pierre Gasly es noveno a ocho décimas del italiano.
Q2 10:06 | Andrea Kimi Antonelli apunta a corregir sus errores de la sprint y le baja el tiempo a Lewis Hamilton para ponerse líder. George Russell se mete tercero y divide a los Ferrari, mientras Oscar Piastri completa el top 5 en su primer intento. Por ahora, en zona de eliminación están Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. y Lando Norris, que no ha marcado tiempo en la Q2.
Q2 10:06 | Lewis Hamilton y Charles Leclerc superan a Max Verstappen y colocan a Ferrari 1-2. El viento sigue siendo factor y complica el rendimiento en pista para los pilotos.
Q2 11:30 | Max Verstappen se queja del agarre de las llantas, pero aun así marca récord en el segundo y tercer sector y pone la referencia en la Q2.
Q2 15:00 | Arranca la Q2. Max Verstappen e Isack Hadjar son los primeros en salir a pista con Red Bull. La historia a seguir es Oscar Piastri, obligado a recortar tiempo para meterse al top 10 y asegurar su lugar en el shootout, después de haber terminado segundo en la sprint.
¡Bortoleto, en llamas y se pospone la Q2!
El sector trasero izquierdo del auto de Gabriel Bortoleto se prende en llamas tras finalizar la Q1. El trabajo contrarreloj de Audi, después de la descalificación en la sprint sale mal y termina en incendio en el monoplaza del brasileño, el segundo del fin de semana para el equipo tras los problemas que dejaron fuera a Nico Hülkenberg del Sprint. Fin de semana caótico para Bortoleto, mientras se retrasa el inicio de la Q2 en Miami.
Fin de la Q1: Checo Pérez largará 21°
Sergio Pérez no pudo mejorar su mejor tiempo y queda eliminado en la Q1, por lo que largará desde la posición 21 este domingo tras ser superado por su coequipero Valtteri Bottas. El mexicano saldrá por delante de Gabriel Bortoleto, que batalló para marcar tiempo tras su descalificación en la sprint. Junto a ellos también quedan fuera Lance Stroll, Fernando Alonso y Arvid Lindblad, mientras Oscar Piastri se mete de panzazo a la Q2 con el puesto 16, tras una vuelta plagada de errores.
En la cima de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo de la Q1, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, que no salió a una segunda tanda tras asegurar su progresión en el primer intento.
Q1 02:31 | Andrea Kimi Antonelli, el rey del primer sector, vuelve a pintar morado y le baja el tiempo a Max Verstappen por cuatro décimas. Oscar Piastri batalla en su segundo intento y sigue fuera del top 10, mientras George Russell no logra meterse entre los seis mejores.
Q1 03:57 | Las ráfagas de viento afectan el rendimiento en pista. Oliver Bearman se mete como la sorpresa del momento con el cuarto mejor tiempo, mientras Gabriel Bortoleto sale por primera vez a pista en esta sesión.
Q1 06:00 | Gabriel Bortoleto es el único sin tiempo tras su descalificación en la sprint por exceder el límite de presión en el motor. El brasileño aparece último y en zona de riesgo, junto a Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Q1 10:15 | Andrea Kimi Antonelli marca sector morado y se mete por delante de Lando Norris, pero Max Verstappen se mantiene líder con 59 milésimas de ventaja sobre el italiano. Oscar Piastri y George Russell no logran meterse al top 5 en su primer intento, mientras Carlos Sainz Jr. bloquea en la primera curva y se va largo fuera de pista.
Q1 12:44 | Max Verstappen se pone al frente de la Q1 con una vuelta de 1:29.099, superando por 84 milésimas a Lando Norris. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan el Top 4 con Ferrari, mientras Mercedes y Alpine se mantienen en el pitlane.
Q1 14:15 | Checo Pérez cruza la meta y pone el primer tiempo de la qualy con 1:32.103, superando por más de medio segundo a su coequipero Valtteri Bottas en este arranque de la Q1.
¡Arranca la Qualy!
Q1 18:00 | Arranca la Q1 en el Gran Premio de Miami 2026 con 18 minutos en el reloj y 16 plazas en juego para avanzar a la segunda sesión. Checo Pérez y Cadillac lideran la fila de salida desde el pitlane y marcarán el primer tiempo de la jornada.
La FIA activa el protocolo de posibilidad de lluvia para la carrera del domingo
El estatus de lluvia activado por la FIA es un protocolo preventivo que se declara cuando existe una probabilidad significativa de precipitación durante la carrera y permite flexibilizar reglas que normalmente son estrictas bajo régimen de parc fermé. En condiciones normales, los equipos no pueden modificar la configuración del auto entre la clasificación y la carrera, pero con este estatus se autoriza intervenir en aspectos clave ante la alta posibilidad de lluvia para la carrera del domingo.
Así quedó la tabla de posiciones de pilotos y constructores tras la Sprint Race de Miami
La carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. McLaren fue el gran ganador de la jornada tras firmar un sólido 1-2 con Lando Norris y Oscar Piastri, resultado que impacta directamente en la clasificación de ambos campeonatos.
El dominio del equipo papaya no solo se reflejó en la pista, sino también en los puntos sumados en este formato corto. Norris capitalizó su pole position con una victoria sin complicaciones, mientras que Piastri aseguró el doblete para impulsar a la escudería en la clasificación general.
¿Quién ganó la Sprint Race del GP Miami F1 2026?
McLaren no dejó espacio a la duda y firmó un contundente 1-2 en la carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026, con Lando Norris liderando de principio a fin y Oscar Piastri consolidando el dominio del equipo en una prueba corta, pero intensa. El británico controló la carrera desde la largada, mientras que el australiano se mantuvo como su principal escudero en una jornada redonda para la escudería papaya.
Desde el arranque, Lando Norris defendió la pole con autoridad tras una gran salida, seguido de cerca por Oscar Piastri y Charles Leclerc ya que Andrea Kimi Antonelli perdió posiciones en los primeros metros. La mala salida de Antonelli y el propio George Russell permitió que Ferrari se metiera en la pelea por el podio. En contraste, cabe mencionar que los Mercedes comenzaron a mostrar dificultades para mantener el ritmo que habían presumido en otras carreras de la temporada.
En cuanto a Sergio ‘Checo’ Pérez, el mexicano tuvo una carrera complicada desde el fondo de la parrilla. Aunque mostró momentos de recuperación y logró adelantar a Liam Lawson en pista, no pudo sostener el avance y terminó perdiendo terreno en la parte final. Un incidente en pits de Alex Albon le permitió ganar una posición y cerrar en el lugar 16, lejos de la zona de puntos, pero mostrando por momentos su espíritu combativo y un mejor ritmo que su compañero, Valtteri Bottas.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Miami F1 2026 hoy 2 de abril?
Este sábado 2 de mayo se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal, programada a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La qualy mantiene su formato tradicional dividido en tres sesiones. En Q1 participan los 22 pilotos durante 18 minutos, eliminando a los seis más lentos. En Q2, con duración de 15 minutos, compiten 16 pilotos y nuevamente seis quedan fuera. Los diez restantes avanzan a Q3, donde se define la pole position.
El año pasado, la clasificación en Miami dejó una cerrada batalla entre Max Verstappen y Lando Norris, que el neerlandés ganó por 65 milésimas. Kimi Antonelli fue tercero, a solo dos milésimas del británico.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Miami F1 2026? Canales de TV y online
La temporada 2026 de la Fórmula 1, incluido el Gran Premio de Miami, se puede seguir en vivo a través de las siguientes plataformas:
México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV
Estados Unidos | Apple TV
Argentina | ESPN y F1 TV
Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV