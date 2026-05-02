Qualy Gran Premio de Miami F1 2026, en vivo: Checo Pérez, eliminado en la Q1

Fin de la Q1: Checo Pérez largará 21°

Sergio Pérez no pudo mejorar su mejor tiempo y queda eliminado en la Q1, por lo que largará desde la posición 21 este domingo tras ser superado por su coequipero Valtteri Bottas. El mexicano saldrá por delante de Gabriel Bortoleto, que batalló para marcar tiempo tras su descalificación en la sprint. Junto a ellos también quedan fuera Lance Stroll, Fernando Alonso y Arvid Lindblad, mientras Oscar Piastri se mete de panzazo a la Q2 con el puesto 16, tras una vuelta plagada de errores.

En la cima de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo de la Q1, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, que no salió a una segunda tanda tras asegurar su progresión en el primer intento.