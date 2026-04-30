Atlas vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la ida de cuartos de final de la Liga MX 2026

Atlas recibe a Cruz Azul en la ida de cuartos del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco. Horario, transmisión, alineaciones y antecedentes de la serie

Partidos en vivo: Atlas vs Cruz Azul | Claro Sports

Atlas y Cruz Azul abren una de las series más parejas de los cuartos de final del Clausura 2026, cuando se enfrenten este sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco, en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El duelo tendrá un ingrediente especial: los Zorros llegan como sextos de la tabla, mientras que La Máquina se instaló en el tercer lugar y cerrará la eliminatoria en casa.

El partido de ida será clave para marcar el rumbo de la serie, sobre todo porque Atlas intentará aprovechar su localía antes de visitar a Cruz Azul en la vuelta. El equipo rojinegro cerró la fase regular con una victoria ante América, mientras que los celestes recuperaron confianza tras golear 4-1 a Necaxa en la última jornada, resultado que les permitió terminar terceros de la clasificación.

La eliminatoria también tiene un contexto especial por el formato de Liguilla. Cruz Azul tiene ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla, por lo que Atlas necesita salir del Jalisco con un resultado favorable para no llegar obligado al partido de vuelta. En cuartos de final y semifinales, el empate global favorece al club mejor ubicado en la clasificación general.

¿Quién transmite en vivo el Atlas vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 2 de mayo de 2026?

El Atlas vs Cruz Azul podrá verse en vivo por Canal 5, TUDN y ViX, de acuerdo con la información de transmisión publicada para el partido de ida de los cuartos de final. El encuentro se jugará este sábado 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco, casa de los Rojinegros. Para quienes sigan el duelo en televisión abierta, Canal 5 aparece como la principal opción, mientras que TUDN será la alternativa por televisión de paga. En streaming, el partido estará disponible por ViX, aunque la señal en línea puede requerir suscripción según la plataforma.

Alineaciones probables del Atlas vs Cruz Azul para la ida de cuartos de final del Clausura 2026

Atlas apunta a mantener una estructura compacta, con Camilo Vargas como pieza de seguridad en el arco y una línea defensiva que podría sostener a Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso y Gaddi Aguirre como base. Diego Cocca puede apostar por un equipo ordenado, con Aldo Rocha como eje en el mediocampo y con Eduardo Aguirre como referencia ofensiva para atacar los espacios.

En Cruz Azul, Joel Huiqui tendrá que ajustar su once por las bajas sensibles de Erik Lira, Nicolás Ibáñez y Jesús Orozco Chiquete. Lira fue reportado como baja por su convocatoria con la selección mexicana, mientras que Ibáñez y Chiquete no estarían disponibles por temas físicos. La buena noticia para los celestes es el regreso de Gonzalo Piovi y Jéremy Márquez, además de la disponibilidad de Carlos Rodríguez para la Liguilla.

Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Jorge Rodríguez; Aldo Rocha, Diego González, Paulo Ramírez, Mateo García; Sergio Hernández y Eduardo Aguirre.

Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Jorge Rodríguez; Aldo Rocha, Diego González, Paulo Ramírez, Mateo García; Sergio Hernández y Eduardo Aguirre. Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; José Paradela, Luka Romero, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.

Estas alineaciones están sujetas a cambios, ya que los técnicos suelen reservar ajustes hasta minutos antes del partido, sobre todo en una serie de eliminación directa. En el caso de Cruz Azul, la principal duda pasa por el acompañante de Carlos Rodríguez en el mediocampo, mientras que Atlas podría modificar su ataque según el plan para presionar la salida cementera.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Cruz Azul

El historial general favorece a Cruz Azul, que registra 35 triunfos en 73 enfrentamientos ante Atlas, por 21 victorias rojinegras y 17 empates. En el Estadio Jalisco, el balance es más cerrado: Atlas tiene 13 triunfos como local, Cruz Azul suma 15 victorias de visita y se han presentado ocho empates.

En Liguilla, la serie tiene un ingrediente de revancha histórica, ya que ambos clubes se han enfrentado cuatro veces en fases finales desde la instauración de los torneos cortos, con dos eliminatorias ganadas para cada lado. Cruz Azul avanzó en los cuartos de final del Invierno 1997, Atlas respondió con fuerza en la semifinal del Verano 1999, los Zorros también se impusieron en el Invierno 2000 y volvieron a eliminar a La Máquina en el repechaje del Clausura 2023.

El antecedente más reciente entre ambos dentro del Clausura 2026 fue favorable a Cruz Azul, que venció 2-0 a Atlas en la jornada 2. Sin embargo, los últimos duelos también muestran una tendencia cerrada, con empates frecuentes y marcadores cortos, por lo que la ida en el Jalisco podría resolverse por detalles.

Últimos partidos entre Atlas y Cruz Azul

Fecha Partido Resultado Torneo 14/01/26 Cruz Azul vs Atlas 2-0 Clausura 2026 19/07/25 Atlas vs Cruz Azul 3-3 Apertura 2025 11/01/25 Cruz Azul vs Atlas 1-1 Clausura 2025 06/11/24 Atlas vs Cruz Azul 2-2 Apertura 2024 21/04/24 Cruz Azul vs Atlas 2-2 Clausura 2024

Últimos resultados de Atlas

Fecha Partido Resultado 25/04/26 América vs Atlas 0-1 22/04/26 Atlas vs Tigres 0-0 19/04/26 Santos vs Atlas 0-1 11/04/26 Atlas vs Monterrey 0-0 04/04/26 León vs Atlas 2-0

Últimos resultados de Cruz Azul

Fecha Partido Resultado 26/04/26 Cruz Azul vs Necaxa 4-1 21/04/26 Querétaro vs Cruz Azul 1-1 18/04/26 Cruz Azul vs Tijuana 1-1 11/04/26 América vs Cruz Azul 1-1 04/04/26 Cruz Azul vs Pachuca 1-2

Atlas llega con una racha defensiva importante, ya que solo recibió dos goles en sus últimos cinco partidos de fase regular. Cruz Azul, por su parte, cortó una seguidilla de empates y derrotas con una goleada ante Necaxa, pero deberá confirmar esa reacción fuera de casa y sin algunas piezas clave para Huiqui.

La ida en el Estadio Jalisco puede marcar el tono de toda la eliminatoria. Atlas necesita imponer condiciones en casa y Cruz Azul buscará resistir el primer golpe para llevar la serie con ventaja a la vuelta, en una llave con antecedentes equilibrados en Liguilla y con dos equipos que llegan en momentos distintos, pero con argumentos suficientes para pelear por un lugar en semifinales.

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