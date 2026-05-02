Famalicao vs Benfica, en vivo la Primeira Liga 2026: resultado y goles de la jornada 32

Las Águilas buscarán defender a capa y espada su segundo lugar en la competición liguera bajo el plan de Mourinho.

Benfica celebrando | Henrique Casinhas / AFP

Antepenúltimo juego de la temporada para el Benfica. Las ‘Águilas’ ya palpitan el cierre de campaña con el objetivo de defender su segundo puesto en una temporada que al final supo a poco. Para cerrar con decoro,la meta será defender su segunda casilla, la cual da el boleto a repesca de Champions League. El cuadro de Mourinho visitará a un Famalicao que prácticamente tiene la última oportunidad de seguir en pie de lucha por puestos internacionales.

Horario del partido Famalicao vs Benfica, hoy 2 de mayo

El pitazo inicial de este duelo, en Portugal, será a las 18:00 horas. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 11:00 horas.

11:00 horas. Colombia: 12:00 horas.

12:00 horas. Argentina: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos: 13:00 (ET), 12:00 (CT) y 10:00 (PT).

Alineaciones del Famalicao vs Benfica por la jornada 32

Así forma Famalicao: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Realpe, De Haas, Rafa Soares; De Amorim, Van de Looi, Gil Dias; Gustavo Sa Elisor y Sorriso.

Así forma Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríchard Ríos, Prestianni; Leandro Barreiro, Ivanovic y Schjelderup.

¿Quién transmite en vivo el Famalicao vs Benfica y dónde mirar en TV y streaming?

En Latinoamérica, ninguna señal le llevará los partidos del Benfica al menos en Primeira Liga. Sin embargo, aquí en Claro Sports podrá seguir todos los pormenores con el tradicional minuto a minuto.

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