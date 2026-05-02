Cholo Simeone destaca el crecimiento de Obed Vargas y de la nueva generación del Atlético de Madrid

El mexicano Obed Vargas se convirtió en una pieza fundamental en la victoria del Atlético de Madrid por 0-2 ante Valencia en el Estadio de Mestalla

Obed Vargas brilla con el Atlético de Madrid | AFP: José Jordan

Obed Vargas se consolidó como una de las piezas clave en la victoria del Atlético de Madrid por 0-2 frente al Valencia CF en el Estadio de Mestalla este sábado 2 de mayo, en una actuación que confirma cómo la nueva generación ha revitalizado al conjunto rojiblanco en una temporada en la que siguen con vida en la Champions League y se mantienen cerca de asegurar su lugar en la próxima edición del torneo continental, un panorama que respalda el discurso de Diego Pablo Simeone sobre el impacto y la madurez de los jóvenes dentro del equipo.

Tras la victoria de este fin de semana en LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció ante los medios de comunicación y aprovechó el momento para enviar un mensaje claro de respaldo a los jóvenes del equipo. El estratega argentino destacó la importancia del talento emergente dentro del plantel, entre ellos el mexicano Obed Vargas, quien está incluido dentro de este grupo de futbolistas que buscan consolidarse en el primer equipo.

“No me sorprende (el nivel de los canteranos). Cuando uno está en el Atlético tiene que tener estas características. Y si no aparece hay que reclamarlo. Contra el Sevilla no merecimos perder, contra el Elche donde empezamos bien y nos condicionó la expulsión, y este. Respondieron muy bien los jóvenes y también los grandes. Necesitamos este tipo de jugadores”, declaró Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.

Obed Vargas en disputa de balón con Guido Rodríguez | José Jordan-AFP

Obed Vargas se consolida en el Atlético de Madrid

Obed Vargas firmó su primera asistencia con el Atlético de Madrid en la victoria ante el Valencia, un aporte que lo colocó como uno de los hombres más determinantes en el medio campo. Diego Simeone no solo le dio la confianza como titular, sino que lo mantuvo durante los 90 minutos como uno de los contenciones dentro de la clásica línea de 4-4-2 que caracteriza al técnico sudamericano.

El mediocampista mexicano acumula 488 minutos en nueve partidos desde su llegada al conjunto colchonero y, aunque todavía no se consolida como titular indiscutido, comienza a ganar terreno dentro de la rotación del equipo. Simeone parece haber encontrado en Vargas a un elemento confiable para dosificar cargas en una plantilla que sigue compitiendo en múltiples frentes, especialmente en la Champions League.

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