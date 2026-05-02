Diego Arias, tranquilo pese a cerrar la fase 1 de la Liga BetPlay con dos derrotas seguidas

Hay preocupación por saber si Atlético Nacional logrará trasladar a los playoffs el nivel que lo dejó como líder del todos contra todos.

Diego Arias, entrenador de Nacional | Vizzor Image

Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional, se mostró optimista a pesar de las dos derrotas que sufrió su equipo en el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La más reciente caída del conjunto paisa fue contra Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

Por la fecha 19 el combinado de la ciudad de Medellín cayó en condición de visitante por un gol, el cual anotó Luis Sánchez en el arranque del segundo tiempo. Como tal ese resultado no cambia el hecho de que el ‘Verdolaga’ culminó primero de la tabla y que será cabeza de sorteo para los cuartos de final.

Sin embargo, sumado a la caída también con Deportivo Pereira, las dudas empiezan a recaer de nuevo y los hinchas empiezan a cuestionar si Nacional va a poder tener un buen rendimiento, teniendo en cuenta que para esa ronda serán partidos a ida y vuelta.

Un mensaje de calma

“Sabemos la exigencia que tiene nuestro club, sabemos que cada partido para nosotros es un examen altísimo porque representamos la historia de un gran club. En este momento vamos a entrar a la fase de ‘mata a mata’ y llegamos después de hacer una buen primera fase, con aspectos a mejorar”.

“Ser autocríticos, saber qué pudimos hacer mejor y trabajar para llegar con toda la decisión y conscientes que estamos queriendo pelear el título, con la ilusión de terminar esta primera parte del año con una alegría para toda nuestra gente, nos vamos a preparar con mucha decisión para eso”.

¿El nivel da para el título?

“Siempre la exigencia de nuestro club es salir campeón. Hoy tenemos que mejorar cada día para lograr ese objetivo, todo el plantel de jugadores, el cuerpo técnico, todas las personas que trabajan alrededor de los jugadores tenemos muy definido ese objetivo”.

“Este partido o los dos últimos juegos son resultados adversos, pero tampoco podemos dejar de lado lo que el equipo hizo. Somos conscientes de la calidad de nuestros jugadores. Somos realistas y vamos a entrar con todas las posibilidades en esta fase de poder acercarnos al título que queremos”.

Así las cosas, Diego Arias confía en que Nacional va a encontrar las herramientas necesarias para quedarse con el campeonato, a pesar del escepticismo que hay y de cerrar con dos derrotas la primera fase de la Liga BetPlay.

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