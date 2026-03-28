Qualy Gran Premio de Japón F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

Checo Pérez y Cadillac buscan mejorar su rendimiento en la clasificación y tener una buena posición para la carrera del domingo

La Qualy del GP de Japón, en vivo la clasificación de la F1

¡En estos momentos inicia la Qualy!

Q1 | 17:25 | En estos momentos comienzan a salir algunos vehículos a la pista de Suzuka, con Liam Lawson siendo el primero en salir a la pista

12:00 | Es cuestión de segundos para que inicie la Qualy, ya los pilotos se encuentran en sus respectivos monoplazas

¡Todo listo para la Qualy!

11:56 | Todo listo para iniciar la clasificación del Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 de la temporada 2026, con lo que se definirán las posiciones para la carrera de este domingo

11:40 | El joven piloto de Mercedes, André Kimi Antonelli, consiguió su primera pole position en su carrera en el Gran Premio de China, lo que le llevó a ganar su primera carrera con 19 años de edad. Al dominar las Prácticas Libres 3 en Japón, todo apunta a que podría mostrar una buena velocidad y gran tiempo en la clasificación para volver a competir por la posición privilegiada. Cuidado con el italiano…

11:31 | Es cuestión de minutos para que empiece la clasificación en el Gran Premio de Japón, donde se deberá poner atención a lo que haga Mercedes, ya que lidera la competencia, tanto en el Campeonato Mundial de Pilotos como en el de Constructores. En GP de Australia y en el GP de China dominaron a placer, lo que les valió para conseguir el 1-2 en las primeras carreras de la temporada. Algo que buscarán repetir en Suzuka.

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto de la Qualy del Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, donde el piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez, buscará tener un buen rendimiento sobre su monoplaza y dejar atrás lo sufrido en el GP de China y Australia, donde no pudo pasar de la Q1 en ambas competencias.

En las Prácticas Libres tampoco ha demostrado una mejor versión, ya que terminó en la posición 19 y 20 de las tres FP realizadas en el país asiático que alberga el Gran Circo este fin de semana.

¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Japón F1 2026 hoy 28 de marzo y cómo salen?

La Qualy del Gran Prix de Japón se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka este sábado 28 de marzo, ya que la competencia arrancará en punto de las 00:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP Japón F1 2026?

Las Prácticas Libres no dejaron a un piloto como el más veloz, ya que en las primeras George Russell se quedó con la primera posición, gracias al buen ritmo que tuvo en todo momento. Incluso llegó a quejarse de Checo Pérez por alcanzarlo en la parte baja de la clasificación. En las segundas prácticas Oscar Piastri demostró su potencia en gran parte del tiempo, ya que no lo pudieron superar; mientras que su coequipero Lando Norris mostró algunos problemas, al grado de tener que salir poco más de media hora después de iniciar.

En las terceras prácticas el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli dominó a placer el circuito con su velocidad, por lo que dejó en claro que Mercedes es la escudería, al momento, para pelear por la cima del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Por su parte, el mexicano Checo Pérez no logró pasar del puesto 19 en las tres prácticas previas a la clasificación de esta noche.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Japón F1 2026? Canales de TV y online

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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