Andrés Guardado lo confiesa: el Mundial de Brasil 2014 es un episodio que todavía le duele

El exseleccionado mexicano repasó su trayectoria en Copas del Mundo y habló del momento que aún le genera incomodidad

Andrés Guardado recuerda el momento más doloroso con la selección | Imago 7

Andrés Guardado atraviesa una nueva etapa dentro del fútbol, ahora desde el área técnica, con el objetivo de construir una carrera como entrenador. En entrevista con TNT Sports, el exjugador de la selección mexicana habló sobre su presente en el Real Betis, su proceso de formación y su visión sobre el entorno del Tri rumbo al Mundial.

El exmediocampista explicó que su regreso al club andaluz representa una transición que ya tenía contemplada desde sus últimos años como futbolista. “Estoy muy contento con esta nueva etapa, es algo que yo ya visualizaba desde hace tiempo, desde mis últimos años de carrera, yo ya tenía en la cabeza un poco los pasos a seguir o los pasos que yo quería seguir después de terminar como futbolista. Voy en eso, empapándome, aprendiendo, viendo la otra visión dentro de un equipo de fútbol”, comentó.

Guardado forma parte del cuerpo técnico en las categorías inferiores del Betis, donde desempeña funciones similares a las de un auxiliar. Detalló que su intención es conocer cada área del trabajo interno de un equipo. “Estoy con el cuerpo técnico del filial, literal como un auxiliar más, involucrarte en el día a día, estar con los jóvenes, estar en los partidos, ver las tareas de todos los días, la gestión de grupo, los partidos, los rivales y todo. Yo no tengo una tarea como tal asignada porque quiero aprender de todo, quiero saber cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo se edita un video, todo”.

Sobre esta nueva faceta, el mexicano reconoció que el nivel de exigencia es distinto al que vivía como jugador. “Tienes que llegar mucho más temprano que el jugador, tienes que preparar los entrenamientos, analizar los partidos del rival, tienes muchas más horas de trabajo, pero es lo que me gusta, me apasiona, ya lo visualizaba desde antes”, señaló.

En cuanto a su identidad como entrenador, Guardado aseguró que aún se encuentra en un proceso de construcción. “Si te soy honesto, estoy en el descubrimiento de eso. Estoy descubriéndome yo mismo cómo voy a ser de entrenador. Es verdad que mi esencia es la que es, esa no la voy a cambiar. Tengo clara la idea de juego que me gusta, pero cuando ya estás dentro te das cuenta de muchas cosas que tienes que gestionar, muchos detalles que antes no veías”, explicó.

Su historia a través de los Mundiales

Durante la entrevista, el exseleccionado también repasó momentos clave de su trayectoria con México, comenzando con su participación en Alemania 2006. “Para mí fue un antes y un después de mi carrera. Yo llegué con 19 años, muy joven, no tenía ni un año de haber debutado en primera división y de repente me encontré con la oportunidad de ir a un Mundial. Si no hubiera ido a ese Mundial y no hubiera jugado esos minutos, seguramente a lo mejor en Europa no se hubieran enterado en ese momento quién era Andrés Guardado”.

Uno de los episodios que más lo marcó fue la eliminación ante Países Bajos en Brasil 2014, un partido que, reconoció, no ha podido volver a ver. “No lo he vuelto a ver. No lo supero yo internamente. Me da mucha rabia porque creo que ese Mundial pudimos haber hecho historia de verdad. Me mata pensarlo, el qué hubiera pasado, porque estábamos muy cerca de conseguir el objetivo”.

Sobre el proceso de Qatar 2022, Guardado explicó que el entorno influyó en el desempeño del equipo. “Había mucha negatividad alrededor nuestro. Tuvimos que cerrarnos entre nosotros, no dejar entrar esos comentarios negativos, lo que se decía de jugadores, del entrenador, de todo. Ya empezar así un Mundial, de por sí difícil, lo complica más”, comentó.

La selección mexicana rumbo al Mundial 2026

De cara al futuro de la selección, el excapitán respaldó el proyecto encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez. “Dentro de la baraja de posibilidades y viendo la situación que se vive hoy en día en la selección, creo que son los ideales. No hay mejores cabezas líderes que ellos para regresar esa identidad de México como selección, que creo que se perdió en los últimos años”.

Finalmente, Guardado envió un mensaje directo a la afición mexicana, a la que pidió mantenerse cerca del equipo nacional rumbo al próximo Mundial. “La selección no necesita más detractores, necesita apoyo, apoyo, apoyo. Sé que es difícil cuando los resultados no se dan, pero no saben lo importantes que son para que a la selección le vaya bien. Que apoyen este siguiente Mundial, que seguramente con ustedes va a ser más fácil”, concluyó.

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