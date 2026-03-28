Dramática lesión de Steve Maclin arruina la lucha por el título en TNA Sacrifice

Santana conectó una potente superkick que dejó visiblemente afectado a Maclin, quien perdió estabilidad y cayó a la lona

En una noche que prometía una batalla inolvidable por el Campeonato Mundial de TNA, Steve Maclin y Mike Santana iniciaron el combate con gran intensidad, intercambiando golpes, llaves y choques de poder en el centro del ring. Maclin, quien había pasado de estar fuera de la órbita titular a convertirse en contendiente en cuestión de semanas, buscaba consolidar su momento. El duelo comenzó parejo, con ambos luchadores negándose a ceder terreno en los primeros instantes.

Sin embargo, el rumbo de la lucha cambió drásticamente cuando Santana conectó una potente superkick que dejó visiblemente afectado a Maclin, quien perdió estabilidad y cayó a la lona. La situación encendió las alarmas de inmediato, y el árbitro detuvo el combate al hacer la señal de emergencia, permitiendo el ingreso del personal médico para evaluar al campeón. Maclin intentó ponerse de pie, pero volvió a caer, evidenciando la gravedad del impacto recibido.

En medio de la confusión, Eddie Edwards irrumpió sorpresivamente para atacar a Santana, cambiando completamente el enfoque del combate. Mientras Maclin era asistido y retirado hacia vestidores, Edwards aprovechó para castigar a Santana tanto dentro como fuera del ring, incluyendo un fuerte impacto sobre el borde del cuadrilátero. La lucha derivó en un enfrentamiento improvisado, con Santana resistiendo y respondiendo con ataques como un discus lariat y un frog splash.

Finalmente, el combate fue declarado sin resultado debido a la lesión de Maclin, otorgando la victoria a Mike Santana en medio de la incertidumbre. A pesar del anuncio, Santana no celebró con entusiasmo, reflejando su frustración por no haber podido competir en igualdad de condiciones por el campeonato. La velada cerró con preocupación por el estado de Maclin y dudas sobre el futuro inmediato del título mundial.

Leon Slater retiene el título ante Eric Young en lucha brutal

Eric Young intentó sorprender desde el inicio al atacar durante la entrada de Leon Slater, aunque su plan no salió como esperaba. El supuesto Slater resultó ser un señuelo, lo que permitió al verdadero competidor aparecer entre el público y conectar un espectacular lance que encendió a los aficionados. Ambos luchadores se enfrentaron alrededor del ring con gran agresividad, pero fue Slater quien tomó el control en los primeros momentos del enfrentamiento.

Una vez dentro del cuadrilátero, Slater arrancó con una ofensiva explosiva al conectar un impresionante 450 Swanton Bomb, logrando una cuenta cercana en apenas segundos. Su dominio continuó con varias coberturas consecutivas y un certero codazo tras impulso en las cuerdas, mostrando su agilidad y precisión. El ritmo frenético favorecía al campeón, quien incluso logró sacar del ring a Young para mantener la ventaja en el inicio del combate.

Sin embargo, la experiencia de Young no tardó en hacerse presente. El retador frenó el impulso al castigar a Slater contra los escalones metálicos y comenzó a reducir la velocidad del combate con ofensiva calculada y provocaciones al público. En uno de los momentos más intensos, Young revirtió un intento de Styles Clash con un mordisco ilegal y aplicó su propia versión del castigo, quedándose muy cerca de la victoria. La lucha se tornó más física, con castigos como un hangman’s neckbreaker, un lazo giratorio y constantes ataques ilegales que pusieron en aprietos al campeón.

En la recta final, Slater logró recuperar el control tras bloquear un ataque y responder con una poderosa Blue Thunder Bomb, desatando la ovación de los asistentes. Tras un intercambio brutal en el filo del ring, ambos llevaron el castigo al límite, incluyendo un piledriver de Young en el apron que casi define todo. No obstante, Slater escapó de un intento final desde lo alto, conectó un Styles Clash y remató con otro 450 Swanton Bomb, asegurando la cuenta de tres para retener el campeonato en una batalla electrizante.

AJ Francis y Frankie Kazarian se imponen ante The Home Town Man

The Home Town Man hizo su entrada al ritmo de música de Mardi Gras acompañado de aficionados enmascarados, quienes lanzaban collares al público mientras se escuchaba el clásico cántico de “Who Dat?”. La acción comenzó con Elijah y Frankie Kazarian intercambiando movimientos, mientras el ambiente festivo se trasladaba al ring. La química entre The Home Town Man y Elijah se hizo notar con una espectacular caminata sobre las cuerdas en equipo, obligando a sus rivales a salir del cuadrilátero para reorganizarse.

El impulso técnico fue rápidamente frenado cuando AJ Francis intervino para desequilibrar a The Home Town Man, permitiendo a Kazarian tomar el control con un legdrop desde la cuerda. A partir de ese momento, el dominio fue para los rudos, quienes castigaron sin piedad en su esquina. Francis impuso su poder con un brutal ataque en el esquinero y un rodillazo en carrera, mientras Kazarian buscaba la cuenta sin éxito. A pesar de la desventaja, el equipo técnico intentaba resistir el constante castigo.

La reacción llegó cuando Elijah tomó el relevo y desató una ofensiva feroz con golpes, patadas y un potente Twist & Shout, que puso en aprietos a Kazarian. Sin embargo, el cierre fue caótico: objetos involucrados, ataques fuera del ring y momentos de alta tensión. Francis conectó una lanza devastadora y Kazarian remató a The Home Town Man con su movimiento final, Fade to Black, asegurando la cuenta de tres y la victoria para su equipo en un combate tan festivo como intenso.

Grace sorprende y retiene su Campeonato Mundial ante Dani Luna

En un combate por el Campeonato Mundial Knockouts de TNA, Dani Luna tomó la iniciativa desde el inicio al atacar a Lei Ying Lee durante las presentaciones, marcando el tono agresivo de la contienda. Arianna Grace, por su parte, optó por mantenerse al margen en los primeros instantes, entrando y saliendo del ring estratégicamente. La acción no tardó en intensificarse con ataques dentro y fuera del cuadrilátero, incluyendo un potente shotgun dropkick de Lee y varios intercambios que mantuvieron a las tres competidoras en constante movimiento.

Con el paso de los minutos, Luna impuso su fuerza al ejecutar suplexes sobre ambas rivales y dominar varios tramos del combate, aunque las intervenciones externas complicaron el panorama. Stacks y Xia Brookside jugaron un papel clave distrayendo y favoreciendo a sus respectivas aliadas. Grace aprovechó cada oportunidad para atacar por sorpresa, conectando llaves como el fisherman’s neckbreaker, mientras Lee respondía con movimientos explosivos como el Warrior’s Way, dejando múltiples cuentas cercanas que mantuvieron la incertidumbre.

En la recta final, el combate alcanzó su punto máximo con interferencias constantes y ataques de alto impacto, incluyendo un Samoan drop desde las alturas y un cannonball que dejó a varias competidoras fuera de combate. Cuando todo parecía inclinarse hacia Lee tras conectar su remate, Stacks intervino nuevamente al sacar a Luna del ring en el momento decisivo, lo que permitió a Arianna Grace robar la cuenta de tres sin oposición directa. De esta manera, Grace retuvo el campeonato en un desenlace polémico y oportunista, fiel al caos característico de las luchas de triple amenaza.

Mustafa Ali y Tasha Steelz derrotan a Trey Miguel y Jada Stone

Mustafa Ali y Tasha Steelz se enfrentaron a Trey Miguel y Jada Stone en un espectáculo que mantuvo al público al borde del asiento. El inicio fue electrizante, con un intercambio veloz entre Ali y Miguel que incluyó un step up rana y un casi devastador golpe de Miguel. Pronto, Stone y Steelz ingresaron al ring, desatando una serie de ataques acrobáticos, incluyendo tijeras y hurricanranas, que llevaron el combate a un nivel impredecible. La interacción entre los cuatro luchadores rápidamente se convirtió en un intenso choque de estrategias, con momentos de tensión en las esquinas y fuera del ring.

Stone mostró su habilidad con maniobras aéreas, incluyendo un moonsault y una twisting moonsault, mientras Ali y Steelz imponían su fuerza en los intercambios dentro del cuadrilátero. El público no dejó de reaccionar ante cada intento de cuenta cercana y cada reversa, con cánticos que mezclaban admiración y confusión ante la intensidad del combate. La combinación de movimientos de alto riesgo y ataques estratégicos hizo que cada intervención fuera decisiva, especialmente cuando ambos equipos intentaban dominar el ritmo del enfrentamiento.

En los momentos finales, la lucha se tornó caótica, con interferencias y maniobras fuera del ring. Steelz aprovechó la distracción causada por los Great Hands, quienes inmovilizaron a Miguel con bridas, dejando a Stone vulnerable ante Ali. Esto permitió que el campeón desplegara sus movimientos finales con precisión: primero un Dance with the Devil y luego un 450 Splash para sellar la victoria.

Finalmente, Ali y Steelz se llevaron la victoria en un cierre espectacular y lleno de dramatismo, demostrando no solo coordinación como equipo sino también su capacidad para dominar en situaciones impredecibles. La combinación de maniobras aéreas, fuerza y estrategia consolidó su triunfo y dejó claro que son un equipo difícil de vencer en cualquier contienda por parejas.

Jeff Hardy y Vincent pierden tras inesperado giro y traición en el final

En un combate por equipos lleno de emociones, Vincent sorprendió al aparecer con el rostro pintado al estilo de Jeff Hardy, reforzando la conexión entre ambos desde el inicio. La dupla mostró gran química al ejecutar un Poetry in Motion sobre sus rivales de The System, seguido de ataques simultáneos con vuelos hacia afuera del ring, lo que encendió de inmediato al público, que no dejó de ovacionar a Jeff durante toda la contienda.

Sin embargo, el dominio inicial cambió cuando The System comenzó a trabajar en equipo para aislar a Vincent, castigándolo con relevos constantes y ataques en conjunto. Myers y Alexander tomaron el control con llaves de desgaste y golpes certeros, incluyendo un suplex y un castigo prolongado en la esquina. La estrategia de desgaste surtió efecto, impidiendo que Vincent pudiera dar el relevo durante varios momentos clave del combate.

El cierre fue dramático y lleno de giros inesperados. Jeff Hardy finalmente recibió el relevo y desató su ofensiva característica, conectando movimientos como el Twist of Fate y preparando el terreno para el Swanton Bomb. No obstante, en pleno clímax, una distracción en pantalla mostró a Dutch junto a un ensangrentado Matt Hardy, revelando una traición que desconcertó a Jeff. Aprovechando el momento, Myers y Alexander ejecutaron sus remates combinados para llevarse la victoria, sellando un triunfo contundente tras un desenlace caótico e impactante.

Te puede interesar: